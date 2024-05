Tribunal acoge impugnaciones a la reorganización de Nova Austral y ordena la liquidación de la salmonera

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Había sido un proceso particularmente engorroso, pero tras siete meses en tribunales, disputas entre sus acreedores y esquivar la quiebra en distintas oportunidades, en enero, Nova Austral, la salmonera que reportó deudas por US$ 560 millones, había logrado aprobar su acuerdo de reorganización judicial.

La compañía, que destaca por ser la principal empleadora en Tierra del Fuego, cambiaría de propiedad y los bonistas -grupo que conforman el fondo británico Fidera, que compró los títulos de Moneda Asset Management, y el family office de los Solari Donaggio- se quedarían con la compañía.

El fondo noruego Altor, entonces, dejaría la salmonera. Tom Christian Jovik, representante de esta entidad, hoy enfrenta querellas penales por parte de Moneda y los Solari, quienes acusaron haber sido víctimas de una estafa y engaño al invertir en Nova Austral, que se vio enredada en múltiples conflictos con la autoridad ambiental y que tiene a cinco exejecutivos formalizados por fraude al fisco y delitos ambientales.

“El concierto previo, busca la obtención de una ventaja indebida, que tiene como resultado un beneficio particular ilícito, ilegal o injusto”, afirma la resolución que ordenó la liquidación. La liquidación no es definitiva. Para Nova Austral aún queda la opción de elevar el tema a la Corte de Apelaciones y, de fracasar, podría llegar a la Suprema. No obstante, fuentes indican que estas apelaciones, en sí mismas, no impiden que se inicie el proceso de liquidación.

Con este telón de fondo, se había aprobado un acuerdo para reestructurar los pasivos de la empresa y darle viabilidad a la salmonera. A pesar de la situación actual, en la industria existe la percepción de que esa compañía, manejada de la manera adecuada y resolviendo sus contingencias, puede tener un gran desempeño.

Sin embargo, el caso dio un vuelco inesperado. El mismo mes de enero, dos acreedores impugnaron el acuerdo. Y este lunes, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, acogió las solicitudes y ordenó el proceso de liquidación concursal, requiriendo a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la nominación de un liquidador.

Se cae el pacto

Uno de los acreedores que se opuso al acuerdo fue Nutreco, proveedor de alimentos holandés que opera en Chile a través de Skretting. Esta compañía era el tercer acreedor más grande del proceso -tras los bonistas y el banco noruego DNB-, representando el 4,3% de la deuda, esto es, US$ 23,9 millones.

Representados por el abogado Fernando Urrutia, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, esta firma sostuvo que el acuerdo era ilegal “por contener estipulaciones abusivas y discriminatorias (...) infringiendo el principio de igualdad entre los acreedores”.

Lo que ocurrió, fue que la otra gran compañía de nutrición animal, Ewos, fue incluida en el listado de proveedores de alimentos esenciales, a diferencia de Nutreco, privando a estos últimos de ciertas cláusulas contenidas en el acuerdo.

Asimismo, la holandesa acusó que Nova Austral “se concertó con acreedores para votar a favor y obtener una ventaja indebida respecto de Nutreco y extinguir su crédito y garantías”. Estas dos causales fueron acogidas por el tribunal.

La otra empresa que impugnó el acuerdo fue una más pequeña, Compañía Salmonífera Dalcahue, acreedor valista y representada por el abogado Luis Eduardo Díaz Aracena. Esta firma también alegó que se dieron condiciones de pago más favorables para la subclase de valistas esenciales -versus los no esenciales-, “lo que considera arbitrario y sin fundamentación alguna, permitiendo ventajas indebidas”, resumió el juzgado.

“El concierto previo, busca la obtención de una ventaja indebida, que tiene como resultado un beneficio particular ilícito, ilegal o injusto. En este caso, es posible presumir que existe un beneficio indebido para Ewos, en desmedro de Nutreco, y de la compañía Carey Ltda. (estudio de abogados de Nova Austral en el proceso), a quien se le cataloga como proveedor esencial, versus la Compañía Salmonífera Dalcahue, la que se califica como valista”, se lee la resolución que ordenó la liquidación.

Incluso, agregó el tribunal, la Psicultura Tierra del Fuego, cuya propiedad pertenece en parte a Nova Austral, aparece con un trato preferente respecto a Nutreco y Dalcahue.

Las últimas opciones

La liquidación aún no es definitiva. Según explican dos involucrados en el proceso, para Nova Austral, aún queda la opción de elevar el tema a la Corte de Apelaciones y, de fracasar en esa instancia, podría llegar a la Corte Suprema.

No obstante, dice una de las fuentes, estas apelaciones no impiden que se inicie el proceso de liquidación, por lo cual la empresa tendría que solicitar una orden de no innovar para congelarla mientras las cortes resuelvan.

En la empresa la noticia llegó como un balde de agua fría, debido a que, además de aprobar el acuerdo tras siete meses, habían logrado un acuerdo con el Fisco para suspender el proceso penal que se llevaba en su contra por delitos de fraude, por los cuales aún se persigue al exgerente general Nicos Nicolaides y otros cuatro exejecutivos, para quienes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió penas de cárcel.