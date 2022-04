AFP Habitat y la inexpropiabilidad de los fondos: “Es bueno para que no se genere incertidumbre”

La junta de accionistas de AFP Habitat se realizó ayer en medio del debate sobre la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, que se da tanto en la Convención Constitucional -luego de haberse rechazado una indicación sobre la materia- como en el Congreso, ante la presentación de un proyecto por parte del gobierno.

Tras la instancia, el presidente de la administradora ligada a la Cámara Chilena de la Construcción y Prudential, Cristián Rodríguez, señaló en un punto de prensa que establecer legalmente que los ahorros previsionales no puedan ser expropiados ayudará a no generar incertidumbre.

“El sistema previsional es tan importante para el país que creo que los apuros no son buenos (para una reforma). Lo que sí es importante es que sea técnico, sostenible a largo plazo, viable, correcto y justo”, señaló el presidente de AFP Habitat.

“Es muy importante entender que la propiedad de los fondos no es solo el stock, sino que es de las contribuciones. Este stock se logró porque las contribuciones son de las personas y llegan a su cuenta individual. Si las contribuciones no fueran de las personas, no habría un ahorro tampoco. Entonces, creo que ahí es importante tener esta claridad. Creo que es bueno para que no se genere incertidumbre y no veamos fantasmas donde no los hay, pero lamentablemente, algunos dichos han ido generando este tema”, comentó.

El gerente general de la firma, Alejandro Bezanilla, agregó que “esto es una voluntad bien clara de la población. Está refrendada en las encuestas que se han hecho y también fue la iniciativa popular de norma más votada (en la Convención). Por lo tanto, es un tema que creo que está en el sentir de la gente y es necesario eliminar esa incertidumbre de la que hablábamos y que hoy día existe”.

No apurar una reforma

Consultado sobre si el gobierno debería acelerar el tranco para presentar una reforma de pensiones y poner freno a los retiros del 10% de los fondos, Rodríguez señaló que lo importante es que la legislación sea de carácter técnico.

“El sistema previsional es tan importante para el país que creo que los apuros no son buenos. Lo que sí es importante es que sea técnico, que sea sostenible a largo plazo, que sea viable, correcto y justo. Y, por lo tanto, si trabajamos en un buen sistema, perfecto, pero si vamos a estar a las carreras, sin escuchar, sin buscar las mejores soluciones, no creo que sea bueno apurar ese tema”.

En esa línea, abogó para que se mantenga un sistema de capitalización individual en el esquema previsional.

“En el mundo, la inmensa mayoría de los países están migrando hacia sistemas de contribución definida como el nuestro. A ustedes les cuentan muchas veces que todos los países tienen una mezcla de los dos (capitalización y reparto). Sí, porque eran 100% reparto y están tratando de migrar y no se puede migrar inmediatamente. Entonces, hay una transición, pero no es que quieran quedar en el mixto, quieren ir a la capitalización. Nosotros estamos donde quiere llegar el resto y pareciera que nos quisiéramos devolver”, cerró.