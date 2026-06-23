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Ministra Toledo resalta que en 100 dias han aprobado 72 proyectos por más de US$ 16 mil millones

Autoridad ambiental definió como su foco la gestión, tanto en políticas públicas como cumplir plazos y dar certezas.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 12:38 hrs.

Ministerio del Medio Ambiente Ministra del Medio Ambiente evaluación ambiental Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Valeria Ibarra
<p>Ministra Toledo resalta que en 100 dias han aprobado 72 proyectos por más de US$ 16 mil millones</p>

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