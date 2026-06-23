Ministra Toledo resalta que en 100 dias han aprobado 72 proyectos por más de US$ 16 mil millones
Autoridad ambiental definió como su foco la gestión, tanto en políticas públicas como cumplir plazos y dar certezas.
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“Si tuviera que resumir en una palabra lo que haremos en este ministerio sería 'gestión'. Gestión para implementar políticas públicas, gestión para cumplir los plazos, gestión para mejorar la coordinación del Estado, gestión para proteger el medio ambiente. Y gestión para que los proyectos que generan desarrollo, empleo y oportunidades para nuestro país, puedan avanzar con mayor certeza” .
Así lo expresó la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, en la cumbre empresarial Franco- Chilena, donde reflexionó que “los países no son evaluados por sus intenciones. Son evaluados por su capacidad de cumplir”.
Y en esa línea, resaltó que la cartera ha calificado favorablemente 72 proyectos de inversión por cerca de US$ 16.000 millones con el potencial de generar más de 46 mil empleos durante su ejecución. Solo en mayo se alcanzó la cifra más alta de inversión aprobada ambientalmente desde que existen registros, con casi US$ 14 mil millones, destacó la autoridad.
Toledo resaltó que este es un logro del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y “quiero agradecer de nuevo públicamente a su director ejecutivo, Arturo Farías, por su liderazgo”.
“Pero hay un dato que considero igual de importante: durante ese mismo período ingresaron al Sistema de Evaluación Ambiental 75 nuevos proyectos por casi US$ 23 mil millones”, concluyó.
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