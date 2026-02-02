Aclara Resources cambia su gerente general en recta final de la tramitación de su estratégico proyecto de tierras raras en Penco
El otrora máximo ejecutivo Nelson Donoso asumirá como director de desarrollo corporativo y será reemplazado en el cargo por Enrique Donoso, un ingeniero civil que ha pasado por CMPC, Colbún, Aguas Andinas y Endesa.
En medio de la carrera mundial por las tierras raras, la minera canadiense Aclara Resources -que desarrolla un millonario proyecto para extraer estos estratégicos minerales en Penco- cambió a su principal ejecutivo en Chile: nombró al ingeniero civil Enrique Donoso Moscoso como el nuevo gerente general de Aclara Resources Chile en reemplazo de Nelson Donoso Navarrete, quien asumirá como director de desarrollo corporativo.
El nuevo CEO en Chile cuenta con experiencia en gestión técnica y operacional en empresas como CMPC, Colbún, Aguas Andinas y Endesa, entre otras, con un foco en energía, infraestructura y recursos naturales.
Ramón Barúa, director ejecutivo de Aclara, destacó que "Enrique Donoso tiene más de 35 años de experiencia en liderazgo ejecutivo en distintas industrias complejas, incluyendo energía, infraestructura y proyectos de recursos naturales tanto en Chile como internacionalmente". De ahí que "su trayectoria en excelencia operacional, ejecución de proyectos y relacionamiento con grupos de interés serán un gran aporte”.
La compañía minera resaltó que durante su carrera, el nuevo gerente general ha liderado equipos multidisciplinarios y proyectos de alta inversión. El nombramiento coincide con la fase final de la tramitación ambiental del proyecto módulo Penco. Dicha iniciativa contempla una inversión inicial de US$ 130 millones, la creación de aproximadamente 2.200 empleos directos e indirectos, el trabajo con proveedores locales, y una metodología patentada para la producción de minerales que usa aguas 100% recicladas, sin generar relaves ni residuos industriales líquidos.
El anterior gerente general, Nelson Donoso Navarrete, quien ocupó el cargo entre mayo de 2023 y enero de 2026, asumirá un nuevo rol como director de desarrollo corporativo de Aclara en Chile, "tomando un papel estratégico en el análisis de nuevas iniciativas y en el relacionamiento con stakeholders clave de la compañía, tales como autoridades, academia y asociaciones gremiales, entre otros", explicó la compañía. Cabe señalar que este ejecutivo fue elegido en 2025 como presidente del Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), una emblemática corporación empresarial del Bío Bío.
De acuerdo a la compañía canadiense, la nueva estructura organizacional reforzará las capacidades de ejecución de la firma en el país, manteniendo un fuerte enfoque en el desarrollo sostenible a largo plazo.
