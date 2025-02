Anglo y Codelco sellan alianza por US$ 5.000 millones y crean cuarto distrito cuprífero más grande del mundo

Anglo American Sur, controlada por Anglo American Plc, y la estatal Codelco anunciaron la firma de un “histórico” Memorándum de Entendimiento (MoU) para desarrollar en conjunto sus operaciones vecinas Los Bronces y Andina, en lo que promete convertirse en el cuarto distrito minero de cobre más grande del mundo y el tercero de Chile.

Ambas compañías trabajaron en la alianza durante años, como respuesta a la interacción física natural que se ha ido dando entre los rajos de ambas faenas.

Así, a través de la ejecución de un Plan Minero Conjunto entre 2030 y 2051 proyectan una producción adicional de 2,7 millones de toneladas, con un promedio de 120 mil toneladas anuales, lo que representa un aumento del 2,8% de la producción chilena al año respecto a 2023.

Este nuevo distrito minero tiene más del 2% de las reservas mundiales de cobre y una zona en particular, la “cuña” que hay entre ambas operaciones (ver infografía), presenta mineral de alta ley, siendo de los más altos que hay en Chile y el mundo.

Según las estimaciones, la integración generará un incremento en la generación de valor antes de impuestos del distrito de, a lo menos, US$ 5 mil millones, sin considerar potenciales sinergias operativas.

Tanto Anglo como la estatal mantendrán la plena propiedad de sus respectivas concesiones mineras, plantas de procesamiento y activos materiales. Los trabajadores propios también seguirán siendo parte de cada entidad. “No habrá traspaso de propiedad de ningún tipo”, enfatizaron.

Andina, que se descubrió en 1920, pero no se empezó a explotar hasta 1970, es una de las divisiones más pequeñas de Codelco, compuesta por la mina subterránea Río Blanco y la mina a rajo abierto Sur Sur.

Los Bronces, con más de 150 años de explotación, es clave para la producción de Anglo, que la considera la “joya de la corona”. La multinacional tiene como meta alcanzar el millón de toneladas de cobre producidas a inicios de la próxima década.

Gobernanza y negocio

El proyecto en el distrito Andina-Los Bronces tendrá un gobierno corporativo compuesto en partes iguales por Codelco y Anglo American.

Juntos constituirán una nueva entidad operativa, controlada 50:50, que ejecutará el Plan Minero Conjunto y coordinará el uso de la capacidad de procesamiento combinada de ambas operaciones. La gobernanza contempla un directorio de seis personas, tres de cada empresa, donde el presidente no tendrá voto dirimente. De igual forma, el modelo de negocios será 50/50, principalmente por la equivalencia de las contribuciones que harán ambas faenas para habilitar la alianza.

Andina aportará mayor cantidad de minerales de mejor ley, que sólo con la infraestructura procesadora de Anglo American podrán ser explotados con 10 años de anticipación, justo en pleno aumento de la demanda mundial del metal rojo.

Cada compañía continuará extrayendo mineral de forma independiente, pero coordinada, y el procesamiento se llevará a cabo aprovechando las sinergias de las instalaciones.

La producción de cobre, los costos y responsabilidades asociadas a las operaciones conjuntas se compartirán en partes iguales, mientras que la comercialización se gestionará de manera individual, se señala en el documento del acuerdo.

Dado que Codelco tiene el 20% de la propiedad de Anglo American Sur, de las 120.000 toneladas adicionales que se generen, 75.000 serán de la estatal, significando un aumento del 5% de la producción anual de la cuprera, que hoy se ubica en las 1,4 millones de toneladas anuales.

Due diligence y permisos

Ya aprobado el MoU, se inició el proceso de due diligence, el cual las firmas esperan completar durante la segunda mitad de 2025 y en donde se definirá la “letra chica” del contrato definitivo.

Tras eso, empieza la etapa de los permisos. Según explicaron a DF, cada compañía tendrá que preparar y presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) además de los distintos permisos sectoriales. Se pronostica que la tramitación de todos los permisos tardará cinco años, por lo que en 2030 se podría iniciar la operación conjunta.

Recursos para el Estado

Los US$ 5.000 millones de la alianza llevará el valor del distrito minero a los US$ 17 mil millones, representando un crecimiento del 40% versus un escenario en el que no existiera el acuerdo.

De ese incremento de valor, según confirmaron desde el Gobierno, el Estado percibirá directa e indirectamente unos US$ 3.750 millones (alrededor de 75% del total).

De ese monto, a su vez, Codelco aportará US$ 2.750 millones, considerando sus pagos por ley reservada, royalties, impuestos corporativos, impuesto a las empresas del Estado y dividendos, más las utilidades por su participación en 20% de la propiedad de Anglo American Sur.

Anglo American Sur aportará US$ 1.000 millones, en royalties e impuestos corporativos, explicaron las empresas.

Paso por la FNE, el escollo constitucional y la aprobación de los directorios

Dos acuerdos previos pavimentaron el deal que se analiza desde hace 13 años.

Han sido generaciones de ejecutivos las que han trabajado y tratado de alcanzar este acuerdo, comentaron altos mandos a DF. De hecho, hay dos convenios previos que pavimentaron el deal, que se viene gestando desde 2012, cuando Codelco ejerció la opción para entrar en la propiedad de Los Bronces con el 49% de esa mina. Finalmente, la participación de la estatal llega a 20% de Anglo American Sur.

Ejecutivos que saben del proceso cuentan que la coordinación en torno a los detalles de la alianza ha tenido un principal escollo, el de cumplir con los requerimientos constitucionales que aplican sobre Codelco. Y es que Andina, junto a los otros yacimientos que constituyeron la Corporación del Cobre en los ´70 -Chuquicamata, El Teniente y El Salvador- en virtud de la Constitución no se pueden enajenar ni tampoco ser objeto de algún traspaso. De ahí que la alianza estratégica sea explícita en que no considera transacciones de activos.

El acuerdo fue visado por el directorio de Anglo American Plc este 18 de febrero en Londres.

Y si bien han sido años de conversaciones, destacan que en 2024 se dieron avances clave que permitieron culminar con la firma del Memorándum.

El acuerdo fue visado por el directorio de Anglo American Plc este 18 de febrero en Londres, mientras que Anglo American Sur y Codelco lo aprobaron en Chile el 19, este miércoles.

Desde ese día y por los próximos seis meses se desarrollará el due dilligence, donde afinarán todo lo referido a la operación minera.

La alianza también deberá sortear la valla de la Fiscalía Nacional Económica, pero desde ambas compañías se declaran “confiados” y “tranquilos”, toda vez que se ha revisado exhaustivamente la alianza tanto con abogados internos y externos, y por el hecho de que el pacto no involucra la transferencia de ningún activo.

El proceso legal del acuerdo fue liderado en Anglo American por su gerenta legal, Paola Cifuentes, quien contó con la asesoría de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU). En Codelco, el proceso estuvo a cargo de la vicepresidenta legal Macarena Vargas, con la asesoría de Carey.