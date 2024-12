Cobre y litio: la consolidación de los precios de las joyas de Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El auge de la electromovilidad y la transición energética ubica al centro de las expectativas y estimaciones mineras para 2025 los precios de las dos joyas de la corona de Chile: el cobre y el litio.

Así, aunque no libres de disrupciones que afectarían sus valores, las previsiones generales apuntan a un sólido año para ambos minerales.

En su último informe, Cochilco mantuvo su proyección para el metal rojo en US$ 4,25 la libra en 2025, que, de concretarse, sería el mayor valor promedio anual para el metal en su historia.

Goldman Sachs instó a apostar por el cobre y elevó su previsión para el próximo año desde US$ 4,58 la libra promedio a US$ 4,6. Su mejor momento llegaría el último trimestre, anticipando un precio de US$ 4,9. “La fuerte demanda estructural y limitaciones en el suministro global respaldan un panorama alcista”, argumentó.

Por su parte, Bank of America (BofA) redujo su estimación desde US$ 4,88 la libra a US$ 4,28, apuntando a las tensiones geopolíticas globales.

En esa línea, Juan Cariamo, socio y Co-CEO de Vantaz Group, comentó que “vemos un intento por retomar la batalla comercial entre China y EEUU, y esto pudiera tener impacto en la economía china y por ende, generar un impacto en el precio del cobre y en las inversiones mineras”.

En cuanto a la producción de cobre, Cochilco proyecta un crecimiento de 6%, hasta las 5,7 millones de toneladas, representando el 24% de la producción mundial.

Litio emerge tras desplome

Tras una caída de más del 80% en los últimos dos años, hasta los US$ 10.000 la tonelada, el mercado anticipa que el mineral blanco no debiese caer más. Todo lo contrario.

Daniel Jiménez, socio fundador de iLiMarkets, comentó que “el precio del litio ya debería haber tocado fondo”. “La recuperación del precio va a depender de la demanda, que en 2024 defraudó porque las ventas de autos eléctricos estuvieron muy débiles, pero soy optimista y en 2025 va a crecer, la pregunta es a qué tasa”, analizó el experto.

Así, proyectó un repunte de 30% para el precio en 2025, alcanzando entre los US$ 12.000 y US$ 14.000 la tonelada de carbonato de litio equivalente, además de anticipar “un año tranquilo” para el mercado.

Para 2026, la subida sería aún más pronunciada, debido a una mayor demanda que empujaría el valor de la tonelada hasta los US$ 18.0000.

Desde BofA indicaron que, dada la baja en los precios, los productores han recortado producción, por lo que “2025 será el punto de inflexión”.

“Para 2026 se reducirá el exceso de oferta, lo que podría llevar a un déficit de litio en 2027”.