Codelco compromete inversiones por US$ 14 mil millones: más del 60% se desembolsará este año y en 2025

Codelco se comprometió ante el Ministerio de Hacienda a invertir entre 2024 y los próximos cuatro años US$ 14.060 millones, de los cuales la mayor parte se desembolsará entre este año y el próximo, con US$ 8.965,5 millones en total, equivalente a un 63,7% del gasto en capital.

Ello según se desprende del decreto exento de esta cartera. Según ejecutivos de la compañía, estos gastos de capital van principalmente a terminar los proyectos estructurales, que son llamados así porque reemplazan las operaciones históricas de la cuprera estatal.

Para ello la empresa reestructuró la vicepresidencia de Proyectos de manera que se integre más con la operación y además se contengan los sobrecostos de las iniciativas, explicaron ejecutivos cercanos a Codelco.

De esta manera, el proyecto completo de Rajo Inca, que da continuidad operacional a la división El Salvador por 47 años, está en etapa de rump up y aportará 15.000 toneladas métricas este año. Esta iniciativa significa un desembolso de US$ 2.400 millones y al cierre de 2023 registraba un 70% de avance.

En El Teniente, donde se invierten US$ 5.400 millones aproximadamente, se estima que entre los meses de octubre a diciembre se inicie la producción de los sectores Andes Norte y Andesita. Esta mina subterránea inició su explotación en 1905 -está próxima a cumplir 120 años- y tiene unos 4.500 kilómetros de galerías subterráneas.

Chuquicamata Subterráneo -donde se destina US$ 6.200 millones- se espera que aporte 140.000 toneladas de mineral al día, explicaron cercanos a la compañía.

Metas de producción

En términos de resultados, la Corporación Nacional del Cobre se comprometió con Hacienda a aportar excedentes este 2024 por US$ 1.390,7 millones. Se estima que el Ebitda esté en los US$ 4.450 millones, es decir, US$ 350 millones más que en 2023.

En términos de producción, este 2024 la compañía estatal proyectó de cara al Gobierno llegar a las 1.352.138 toneladas de cobre fino, 32.000 toneladas más que en 2023. Sin embargo, la cuenta puede verse afectada por el accidente fatal ocurrido en Radomiro Tomic, que costó la vida a Camila Rojas y obligó a detener la operación mientras se indaga sobre las causas del hecho.

En todo caso, en la estatal esperan que este 2024 se quiebre la tendencia de reducción de la producción, que tuvo efectos generales, dado que la extracción de cobre de Chile llegó en 2023 a su menor nivel en dos décadas: 5,251 millones de toneladas, que representa una disminución de de 1,4% respecto de 2022, el nivel más bajo desde 2003. Y fue el desempeño de Codelco lo que explica mayoritariamente esta reducción.

El horizonte de costos

Según el decreto exento del 30 de enero de este año del Ministerio de Hacienda, el costo directo (C1) proyectado por Codelco para 2024 es de US$ 2,105 la libra, en tanto que el costo neto a cátodo llegará a US$ 3,332 por libra y el costo total, a US$ 3,508 por libra.

Los dos primeros indicadores son más altos que en 2023, pero el costo total baja y, según ejecutivos de la industria, se debe a la simplificación de estructura organizacional de Codelco a nivel de casa matriz.

Asimismo, la corporación elaboró su presupuesto considerando un precio del cobre de US$ 3,85 por libra producida, un nivel que puede ser conservador, dado que la cotización del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres llegó a US$ 3,95 por libra el 28 de marzo de este año y el precio futuro a tres meses en la misma plaza se sitúa en los US$ 4 por libra.

Ajustes organizacionales

El pasado 19 de marzo, la corporación informó de la salida de José Sanhueza Reyes, hito con el cual se concluyó la integración de la vicepresidencia de Fundición y Refinería (FuRe) a la vicepresidencia de Operaciones. La estatal eliminó esta vicepresidencia Adjunta, cuyo principal propósito era acompañar esta transición organizacional mandatada por el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado.

Con este cambio, se simplifica la estructura de Codelco. El único cargo que aún resta llenar es la vicepresidencia de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos, que interinamente está en manos de Patricia Provoste tras la renuncia de Nicole Porcile en 2023.