Ingresos de la multinacional caen 11% en 2024

Durante la madrugada de este jueves, Anglo American reportó una caída de sus ingresos en 2024 del 11%, tras finalizar el año con US$ 27.290 millones, en medio de la transformación y simplificación de su cartera.

Asimismo, la compañía anotó pérdidas atribuibles al patrimonio de US$ 3.068 millones, superando el pronóstico de los analistas, y pérdidas netas por US$ 3.800 millones.

Duncan Wanblad, presidente ejecutivo de la firma, sostuvo que “el Ebitda grupal subyacente de US$8.500 millones refleja una baja de precios de 10% y el mantenimiento de los costos unitarios, lo que demuestra nuestro énfasis en la estabilidad operacional y en la disciplina de costos para mantener estable nuestro margen de Ebitda en 30%”.

Remarcó que “estamos logrando un excelente avance en la simplificación de nuestra cartera” y que rápidamente la empresa se está centrando en activos “excepcionales” de cobre, hierro de alta pureza y fertilizantes para el cultivo.

La empresa informó que “dadas las condiciones actuales del mercado de diamantes”, bajó el valor contable de De Beers en US$ 2.900 millones. Ya lo había hecho en US$ 1.600 millones, a US$ 7.600 millones. De todas formas, dijo que “la labor para separar De Beers está bien encaminada”.

Anglo acordó la venta de su negocio de carbón siderúrgico por hasta US$ 4.800 millones en efectivo bruto y la de su negocio de níquel por una contraprestación en efectivo de hasta $500 millones, detalló ante los inversionistas.