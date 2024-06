Máximo Pacheco: “Este es el mayor contrato de una asociación público-privada en la historia de Chile y es un honor que sea con Codelco”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, reconoce que se emocionó cuando el Presidente Gabriel Boric hizo mención, en la cuenta pública de este sábado ante el Congreso, a la asociación de la estatal con SQM para producir litio en el Salar de Atacama.

“Le agradezco al Presidente Boric en los términos en que se expresó sobre el acuerdo”, dijo en esta conversación, recién terminado el mensaje presidencial, gratitud que extendió a “la confianza que ha depositado en Codelco para poder liderar esta negociación y en su directorio para poder enfrentar una negociación que tiene carácter estratégico y una importancia histórica tremenda. Agradezco el reconocimiento que hizo del trabajo que hemos hecho”.

En este marco, subrayó que “este es el mayor contrato de una asociación público-privada en la historia de Chile y para nosotros es un honor que esto sea con Codelco”.

- ¿Es éste el paso más contundente en la Estrategia Nacional del Litio?

- Codelco es una empresa pública, pero no está a cargo de la política pública. La política pública y la estrategia del litio es una materia de responsabilidad del Ministerio de Minería, del Ministerio de Economía, de la Corfo. Por lo tanto, ellos son los responsables del diseño y de la ejecución de la política.

- ¿Pero en la concreción, Codelco es clave, o no?

- Claro, tenemos un rol asignado en ello, que podamos negociar con los actores que hoy están en el Salar de Atacama, la forma de poder desarrollar nuevos proyectos con nuevas tecnologías, más amigables, con medio ambiente, que apunten al equilibrio hídrico y que permitan aumentar la producción de litio en Atacama con rapidez. Esa es una gran responsabilidad que tenemos como empresa.

Y lo segundo, evidentemente por las pertenencias propias que tenemos en Maricunga, más las pertenencias que compramos a LPI y más las pertenencias que nos va a transferir SQM. Es un proyecto sumamente importante. De hecho, es el segundo salar más grande de Chile después de Atacama y estamos con un banco contratado para comenzar la selección de socios.

- ¿Y está invitando socios?

- Rothschild está trabajando desde hace ya varios meses y el proceso va muy bien.

- ¿Qué responde a las críticas de parlamentarios sobre que los hijos de Ponce Lerou y su familia van a seguir siendo dueños del litio en Chile?

- Yo entiendo que los políticos tienen sus opiniones y esos debates se desarrollan en el Congreso. Yo los respeto, pero no soy parte de ese debate, no me corresponde por mi rol opinar sobre eso.

- En el curso de la negociación, ¿se juntó alguna vez con Julio Ponce?

- Nunca.

- ¿Y nunca tuvo contacto con cercanos a Julio Ponce que le manifestaron el interés de él de volver a SQM?

- Todas las negociaciones se encauzan a través del CEO, Ricardo Ramos, y fue una negociación de carácter muy empresarial. Se trataba de definir cuál era la mejor forma para establecer un acuerdo que creará valor para SQM, para Codelco y para las empresas que estaban formando. Por lo tanto, esa discusión no formaba parte de las conversaciones.

- Pero igual tuvo que entrar cuando el mundo político puso el tema de los Ponce...

- En mis reuniones con la Comisión de Minería del Senado, lo que correspondía era que yo escuchara eso, que es lo que se hace normalmente en un foro político como es el Congreso. Pero esta fue una negociación empresarial.

- ¿Cuándo y cómo supo del interés de Julio Ponce de volver a SQM antes de 2030?

- Estaba tan absorbido por los aspectos empresariales, tecnológicos, comunitarios, de la gobernanza, financieros, legales, así que eso no era tema. Esta es una negociación de la mayor complejidad por la cantidad de temas que teníamos que resolver y por la magnitud de los activos involucrados. De manera que centré mi tiempo en esos aspectos.

- ¿Cree que la CMF cambie de criterio y le dé la razón a Tianqi?

- Lo que yo sé es que previo a la firma del memorando de entendimiento (27 de diciembre de 2023), se le hizo esa consulta por parte de SQM a la CMF y esta respondió cinco semanas después señalando que era responsabilidad de SQM resolver esto en el directorio, y en virtud de eso fue que firmamos el memorando .

- ¿Y no es posible que la CMF cambie de criterio?

- Yo no me meto, eso forma parte de una controversia entre accionistas de SQM. Y por tanto a mí no me corresponde opinar ni participar de esa controversia.

- ¿Y si Tianqi quiere estar en la nueva empresa?

- El acuerdo firmado establece que nosotros en el primer período nombramos tres directores de Codelco en la nueva sociedad, SQM elige tres directores, por lo tanto, cada parte elegirá a los directores que quieran.

- Respecto de los pueblos atacameños, ¿confía en que se podrá destrabar el conflicto?

- Eso está muy bien encauzado. Hemos acordado continuar dialogando con las comunidades del Salar sin exclusión, incluyendo aquellas que se encuentran emplazadas en las actividades del negocio. Reconocemos que esas comunidades han tenido una histórica defensa de su territorio y por ello esperamos encauzar sus preocupaciones e intereses en un diálogo franco y directo que nos permita llegar a acuerdos en beneficio de todas las partes.

- ¿Van a desbancar a Albemarle como lacmayor empresa de litio del mundo?

- El Presidente Boric lo repitió en su discurso y lo dijo muy bien: Chile, con esta estrategia, se posiciona como líder mundial en la producción de litio y para Codelco es un privilegio contribuir a esto.