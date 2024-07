Mineras escalan conflicto por cuentas de la luz y reprochan que Hacienda incumple lo comprometido con el royalty

“Codelco tiene la cuenta de luz N° 1 de Chile, nadie paga más por la luz que nosotros”, dijo al respecto Máximo Pacheco, presidente del directorio de la estatal cuprífera.

Precisó que entre el 9% a 10% de todo el consumo eléctrico del país corresponde a la corporación del cobre. “Evidentemente este es un tema que seguimos muy de cerca, pero somos una empresa pública y no hacemos política pública, por lo que no me voy a meter en una discusión que está en el Ministerio (de Energía), las autoridades, los equipos técnicos”.

No obstante, concordó en que “este país necesita certidumbre para seguir avanzando y el año pasado, el cerrar la discusión del royalty le hizo muy bien al sector”.

“La cuenta de la luz es de Codelco es tan grande que nosotros negociamos directamente con las empresas generadoras y por lo mismo es que, esto para nosotros, solamente nos afecta en medidas que se puedan tomar por parte de la autoridad (en cobrar a grandes clientes). Pero los contratos nuestros ya están firmados y con tarifas establecidas”, aseguró Pacheco.