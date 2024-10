Rio Tinto compra Arcadium en US$ 6.700 millones y se convierte en la única gran productora de litio que no opera en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Se acabó el suspenso. La gigante minera Rio Tinto confirmó este miércoles la adquisición de Arcadium Lithium, la principal productora de litio en Argentina, por un valor de US$ 6.700 millones en un acuerdo totalmente en efectivo, reconfigurando el mercado global del llamado "oro blanco".

Los activos combinados de ambas compañías representarán la base de recursos de litio más grande del mundo y convertirán a Rio Tinto en uno de los principales productores del metal para baterías de autos eléctricos, de acuerdo a lo comunicado por la empresa. Asimismo, la operación reinserta a la firma en la contienda de fusiones y adquisiciones con su mayor acuerdo en 17 años.

"La realidad es que Rio realmente no ha crecido en una década, pero ahora estamos de regreso", declaró a Bloomberg el director ejecutivo de Rio Tinto, Jakob Stausholm.

Rio, el mayor productor global de hierro y la segunda mayor minera en capitalización bursátil del mundo, pagará US$ 5,85 por acción a Arcadium, una prima del 90% sobre el precio de cierre de US$ 3,08 del 4 de octubre. Un alto premio que, de acuerdo a los analistas, refleja la valoración positiva que hace la compañía respecto a las expectativas en torno al litio. De hecho, espera una tasa de crecimiento anual compuesto de más del 10% en la demanda de litio hasta 2040, lo que, según la firma, conducirá a un déficit de oferta.

Paul Graves, director ejecutivo de Arcadium Lithium, comentó que "estamos seguros de que esta es una oferta en efectivo convincente que refleja un valor completo y justo a largo plazo para nuestro negocio y elimina el riesgo de la exposición de nuestros accionistas a la ejecución de nuestra cartera de desarrollo y la volatilidad del mercado".

Los precios del litio han caído más del 80% desde su peak en 2022 debido al exceso de oferta china y a la ralentización de las ventas de vehículos eléctricos, lo que ha convertido a las mineras del sector en atractivos objetivos de adquisición.

"Se trata de una expansión anticíclica alineada con nuestro marco disciplinado de asignación de capital, que aumenta nuestra exposición a un mercado atractivo y de alto crecimiento en el momento correcto del ciclo", explicó Stausholm en un comunicado de la empresa.

"La adquisición de Arcadium es un importante paso hacia adelante en la estrategia a largo plazo de Rio Tinto, creando un negocio de litio de clase mundial junto con nuestras operaciones líderes de aluminio y cobre para suministrar los materiales necesarios para la transición energética", agregó.

Arcadium, firma nacida de la fusión entre la australiana Allkem y la norteamericana Livent a inicios de 2024, posee una capacidad de producción anual de 75.000 toneladas equivalentes de carbonato de litio, con planes de expansión para más del doble de capacidad para fines de 2028. Sus operaciones incluyen instalaciones y proyectos en Argentina, Australia, Canadá, China, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

Según Reuters, la operación catapultará a Rio Tinto a convertirse en la tercera minera mundial productora de litio, por detrás de Albemarle y SQM. Por otro lado, de acuerdo a cálculos realizados por Plusmining, si se considera la producción atribuible del año 2023, Rio ocuparía la posición actual de Arcadium, en el sexto lugar de la tabla.

Cabe destacar que Rio Tinto espera que el gasto de capital de crecimiento proyectado de Arcadium represente aproximadamente el 5% del gasto de capital del grupo de Rio Tinto de hasta $10 mil millones de dólares en 2025 y 2026.

Expertos: Estamos pagando las consecuencias de más de 15 años de indefiniciones

La jugada de Rio Tinto para entrar de lleno al mercado del litio, junto a los pronósticos que la sitúan entre las primeras compañías que producirán el mineral a nivel mundial, configuran un escenario que es analizado desde Chile con resquemor.

Si bien la gigante minera se encuentra en procesos para poder entrar al mercado nacional, en la práctica se trata de la única gran productora mundial del mineral que no se encuentra en el país.

"Rio Tinto está participando en los concursos por Maricunga y en el de Enami, por lo tanto no se podría decir que no están en Chile, tienen interés, pero no han podido entrar por la complejidad que tiene la industria del litio", comentó Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de Plusmining.

"Las condiciones que impuso Chile para el litio no son favorables para los inversionistas de gran tamaño, porque el Estado se reservó la mayoría de los mejores salares, por lo tanto el espacio para nuevos actores es muy limitado", explicó.

Respecto a si Chile está quedando atrás, el experto indicó: "Las decisiones en torno al litio han sido extremadamente lentas. Más de 15 años de indefiniciones sobre políticas de desarrollo para la industria. No se podía esperar otra cosa, estamos pagando las consecuencias de eso".

Por su parte, el director de iLiMarkets, Daniel Jiménez, sostuvo que "la de Chile es una historia bien triste. Es un mercado que ha estado cerrado para el desarrollo del litio y esta compra no hace más que confirmar que Chile ha perdido muchos años de oportunidad y creo que la Política Nacional del Litio no ayuda en mayor medida".

"Rio Tinto está intentando meterse en Maricunga con Codelco, pero con esto de Arcadium ahora tiene menos incentivos", analizó y agregó: "Nada de lo que haga Chile hoy día va a significar producción antes de 10 años, con la excepción quizás de Maricunga, pero el desarrollo de la industria del litio está tan atrasada que no hay que mucho que esperar".

"Hay cuestiones insólitas, están licitando seis salares que recién el próximo año van a definir quiénes son los adjudicados, cuando en Argentina hay al menos 15 proyectos y el litio se trata como un mineral más. En Argentina hay opciones y Chile hoy claramente no está en el radar. En Chile todo es burocracia, ineptitud, es una pena lo que está pasando, realmente", expresó Jiménez.

A juicio de Guajardo, "este es el segundo gran espaldarazo de una compañía minera mundial a Argentina y a las políticas de Milei. BHP ya hizo una inversión importante con Lundin en José María y Filo del Sol y ahora esta adquisición de Arcadium se puede también interpretar de esa forma".