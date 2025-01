Sonami pone paños fríos a descubrimiento de 20 millones de toneladas de cobre en China: "No representa un riesgo para Chile"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

China sorprendió al mundo del cobre a inicios de esta semana, luego de que su Ministerio de Recursos Naturales y la Oficina Geológica del gigante asiático anunciaran el hallazgo de 20 millones de toneladas de cobre en el altiplano tibetano, según informó la cadena estatal CCTV.

En la región conocida como “el techo del mundo”, se identificaron cuatro grandes bases de extracción: Yulong, Duolong, Yulong-Jiama y Xiongcun-Zhuno, cuya capacidad potencial se estima hasta en 150 millones de toneladas del metal rojo.

Ante la repercusión que dicho nuevo eje del mundo cuprero podría significar para Chile, principal productor mundial del mineral estratégico, Reinaldo Salazar, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) puso paños fríos.

- ¿20 millones de toneladas es una cifra relevante?

- No, en términos globales no es una cifra significativa. Las reservas mundiales de cobre se estiman en aproximadamente 1.000 millones de toneladas, por lo que estos 20 millones representan sólo un 2%. Por ejemplo, Chile, el principal productor, cuenta con 190 millones de toneladas en reservas, mientras que China, en octavo lugar, posee 40 millones. Si se consideran estos 20 millones, China subiría al sexto lugar en el ranking de reservas mundiales.

- ¿Cuál es el potencial que tiene para la industria del cobre mundial?

- El descubrimiento contribuye positivamente al aumento de reservas globales, lo cual es beneficioso para la industria. Sin embargo, dado que su explotación no es viable a corto plazo, este hallazgo no genera un impacto significativo en la industria del cobre en el corto plazo".

- ¿Representa algún riesgo para la competitividad de Chile?

- No, este hallazgo no representa un riesgo para la competitividad de Chile. La ubicación remota y las condiciones extremas de la meseta tibetana dificultan su explotación. Además, al tratarse de un descubrimiento reciente, se estima que estas reservas no podrían ser explotadas durante al menos los próximos 15 a 20 años. Para entonces, se espera que la demanda mundial de cobre se duplique, por lo que, con base en las proyecciones actuales, no debería afectar la demanda externa de cobre de China ni la competitividad de Chile en el mercado global.

Cabe destacar que la meseta tibetana -la más alta y extensa del planeta- se caracteriza por ser una región fría y árida, con temperaturas extremas. Tiene una altitud promedio de aproximadamente 4.500 metros sobre el nivel del mar y abarca cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados.