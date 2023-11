El complejo escenario de SQM para comprar Azure en Australia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La minera no metálica SQM está barajando sus opciones ante la posibilidad de que su oferta de US$ 900 millones para hacerse del restante 80% de Azure Minerales en Australia fracase. Esto luego que dos importantes empresarios mineros ingresaran a la propiedad de esta compañía en menos de 10 días. Primero fue Gina Rinehart, que a través de Hancock Prospecting llegó al 18,3% el pasado 26 de octubre y ahora ha aumentado su participación hasta 18,9%, y el 3 de noviembre, Chris Ellison, a través de Mineral Resources, comunicó el viernes que se hizo del 12,29% de las acciones de Azure con operaciones de compras efectuadas durante las últimas tres semanas.

A ello se suma que el inversionista minero Mark Creasy, quien estaba indeciso sobre el acuerdo de SQM cuando éste se anunció, tiene otro 13,2% de la propiedad de Azure Minerals y el 40% del proyecto más importante de esta compañía, Andover.

De acuerdo a analistas consultados, la situación es compleja para SQM. Y es que después de que Rinehart consiguiera más del 18%, su empresa Hancock Prospecting dijo en un comunicado que había logrado su objetivo estratégico, por lo cual se vislumbra poco probable que aumente su participación en Azure. Según el medio The Australian, ello se dificulta porque tras bloquear la transacción de la norteamericana Albermarle en la minera de litio Liontown, la liquidez de Hancock Prospecting se deterioró.

¿Quién lograría el control de Azure Minerals? SQM sigue siendo la principal accionista, con el 19,9%. En Australia se señala que los multimillonarios Gina Rinehart y Chris Ellison trabajan juntos para desbancar a SQM, pero según The Australian, Rinehart ha dejado claro que el control no era su intención y que trabajar con Ellison probablemente violaría las leyes de adquisiciones, según las cuales un pretendiente no puede tener más del 20% de una empresa antes de efectuar una oferta.

Daniel Jiménez, de iLiMarkets, estima que "la probabilidad de que el deal no se concrete es alta". Y es que "los dos grupos que entraron a la propiedad de Azure ya tienen un 32% y no venderán su parte a SQM. Son grupos con gran espalda y con una determinación total a estar en el negocio del litio".

Pero no todo está perdido para la minera chilena. Jiménez explica que "SQM tiene algo que ambos grupos no tienen y necesitan: producción de químicos de litio" y por ello, "es posible imaginar que puedan llegar a un acuerdo a través del cual SQM opere pero transfiera know how de refinación".

Las compras de Ellison

Chris Ellison se encuentra en una carrera por aumentar sus fichas en el litio. La semana pasada compró una participación del 19,85% en la empresa Wildcat a través de Mineral Resources.

El proyecto de litio Tabba Tabba de Wildcat está a 87 kilómetros del proyecto Wodgina, del cual Mineral Resources tiene una participación del 50%.

Ellison ha estado incursionando más profundamente en el espacio del litio, adquiriendo este año una participación de casi el 12% en Delta Lithium, valorada en US$ 194,7 millones.

Tiene una participación en Patriot Battery Metals y posee alrededor del 10% de Global Lithium con un valor de US$ 208 millones.

Este interés de Ellison por aumentar presencia en el litio se explica porque la demanda seguirá fuerte en la década. SQM proyectó un crecimiento de 18% promedio anual entre 2022 y 2030.

Y aunque el precio del mineral ha caído tras situarse en máximos de US$ 80.000 la tonelada de carbonato de litio en 2022, no hay que olvidar que hace cinco años promediaba los US$ 16.000 la tonelada, según Statista.

El hombre clave: Mark Creasy

Aunque el ingreso a escena de Gina Rinehart acaparó los titulares, una figura clave en la operación es Mark Creasy, un legendario buscador de minas de Australia Occidental.

Creasy será un actor clave en el acuerdo, ya que posee el 13,2% de las acciones de Azure Minerals. Según distintos medios del país oceánico, aún no ha decidido si venderá a SQM o a Hancock Prospecting de Gina Rinehart, aunque vale la pena señalar que su esposa, Annie Guo, forma parte del directorio de la compañía que apoyó la oferta de SQM.

Pero, lo que es más importante, Creasy posee el 40% del depósito de Andover, que subyace a la oferta pública de adquisición de SQM por Azure.