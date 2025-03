SQM crece en su negocio internacional con nuevas compras y Scotiabank prevé que requerirá aumentar capital para ejecutar inversiones

SQM está consolidando y expandiendo su presencia internacional en litio. Mientras en Chile cuenta con el Salar de Atacama -y con el acuerdo con Codelco accede a su salmuera estrella hasta 2060-, en otras latitudes va por más, destacando sus movimientos en África y Australia.

De hecho, silenciosamente, la minera acaba de elevar su apuesta a través de su filial en el país de Oceanía: a mediados de enero, SQM Australia Pty Ltd adquirió 30 millones adicionales de acciones ordinarias sobre su inversión en Pirra Resources Limited, por una contraprestación de 4,2 millones de dólares australianos (US$ 2,6 millones).

Según reportó en sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2024, como efecto de la transacción, la participación de la compañía en Pirra incrementó al 80%.

En el proyecto de litio ubicado en la región de Pilbara, la chilena ya había realizado dos aumentos de participación, nominó a un director y posee derechos de anti-dilución. También, puede elegir un miembro del comité técnico a cargo de planes y presupuestos de exploración.

Por otro lado, SQM posee un 50% de Azure Minerals a través de SH Mining -el vehículo de inversión conjunta entre SQM y Hancock Prospecting-, cuyo principal activo es el proyecto de litio Andover al oeste de Australia.

Y posee el 50% de Mount Holland en alianza con el gigante oceánico Wesfarmers, con su respectiva refinería Kwinana, en Australia Occidental (en la foto).

Según indicaron los ejecutivos de la minera en el último conference ante los inversionistas, hay al menos 20 proyectos diferentes de exploración en Australia, mientras que en Namibia se avanza en uno en particular. Asimismo, dijeron que “esperamos pronto tener uno en Suecia también”.

Para los próximos tres años, incluyendo 2025, la firma estima un Capex total de entre US$ 3.100 y US$ 3.800 millones, donde aproximadamente US$ 1.500 a US$ 1.800 millones se destinarán a expansiones de litio en Chile; entre US$ 700 y US$ 1.000 millones a las iniciativas internacionales de litio; y de US$ 900 a US$ 1.000 millones asociados a la operación de caliche. ¿Y cómo se financia?

Aumento de capital

De acuerdo con un análisis realizado por Scotiabank -y al que tuvo acceso DF- existen dudas sobre el financiamiento de las inversiones anunciadas. “No estamos convencidos de que SQM pueda ejecutar su programa de inversión sin una ampliación de capital”, indicaron los analistas.

Si bien, por ahora, el balance general de la empresa es sólido, explican que “si mantenemos los precios del litio estables indefinidamente, prevemos que el efectivo caiga por debajo de los US$ 1.000 millones a principios de 2026, la primera vez desde la salida de la pandemia, y creemos que la empresa se verá obligada a empezar a buscar capital, casi con toda seguridad, inicialmente deuda”.

El modelo utilizado, “que generosamente incorpora una recuperación de los precios -del litio- hasta los US$ 15.000 en 2027”, arroja que el efectivo alcanza un déficit hacia fines de 2027, en lugar de 2026.

Cabe recordar que el desplome en los precios del litio llevó a una caída de los ingresos totales de SQM de 39,4% en 2024.

En la cima, pero no exenta de riesgos

La opinión del banco canadiense sobre SQM es “neutral” y sus analistas indican que “SQM sigue siendo nuestra opción preferida para operar tanto en el mercado químico latinoamericano como en el litio global”. De todas formas, y además del tema de la necesidad de aumento de capital, destacan que la empresa se enfrenta a dificultades macroeconómicas y desafíos idiosincrásicos.

Una de las principales preocupaciones: el precio del litio.

La entidad proyecta un mercado sobre abastecido en el corto plazo y no prevé un catalizador para una recuperación significativa de los precios en 2025. Por ello, Scotiabank redujo su estimación a largo plazo a US$ 15.000 la tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE).

Pese a lo anterior, el análisis marca que SQM se mantiene en “la cima de la jerarquía” de calificación, dado que tiene el mejor factor de riesgo para un repunte del precio entre las grandes empresas.

Otro punto favorable para la minera: “creemos que el mercado está subestimando el valor del negocio de yodo, una joya de la corona para SQM”. El banco subraya la “altísima calidad de este negocio” para la chilena y calcula que dicha división podría disfrutar de una valoración de capital de entre US$ 4.000 y US$ 5.000 millones, frente a una capitalización bursátil de US$ 11.000 para toda la compañía.

Precio del litio cae hasta US$ 9.700 y proyección para 2025 baja 1,2%