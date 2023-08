Industriales calculan que un proyecto minero requiere unos 4 mil permisos: "No podemos continuar con esta permisología paralizante”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Fue anfitrión de la Cena de Negocios Mineros realizada en la capital mundial de esta industria, Antofagasta. En su calidad de presidente de la Asociación de Industriales de esa ciudad, Marko Razmilic Kútulas es un observador privilegiado del acontecer minero, donde el gran tema es la lentitud con que se desarrollan los proyectos, que además se han encarecido más de 60%. En la región, detalló, Codelco está haciendo una planta desaladora de más de US$ 1.000 millones; BHP tiene una cartera de US$ 10 mil millones; Antofagasta Minerals tiene el vista la expansión de Centinela, por US$ 4 mil millones, entre otros grandes proyectos.

- La minería tiene una cartera de inversiones de cerca de US$ 74 mil millones de aquí al 2031. ¿Ven que es posible concretarla?

- Efectivamente tenemos esos proyectos, pero lo que ha pasado es que se ha ralentizado la consecución de los permisos y la concreción de las inversiones. Creemos que la misión nuestra es tratar de ayudar a que se generen las condiciones para darle más celeridad al desarrollo de los proyectos y a la consecución de las inversiones. Lo que tenemos que hacer es acelerarlas

- ¿Qué dificulta la concreción de esos proyectos?

- Los proyectos se están demorando 4,3 años más de lo presupuestado y sus costos se han disparado en un 64%, lo que implica que efectivamente hay una anclaje estructural que de alguna manera se ha estado generando en el último tiempo. Son fundamentalmente problemas de permisología. La complejidad que ha ido adquiriendo en la consecución de los permisos es un problema en sí mismo. Un proyecto minero requiere de aproximadamente 4.000 permisos distintos, muchas veces cruzados, muchas veces secuenciales, que hacen que sea muy compleja la tramitación de los proyectos. Y han surgido también oposiciones a los proyectos, antagonismos de algunas comunidades a determinados proyectos.

- ¿Qué factores inciden en esta demora?

- Los permisos que demoran más son aquellos que tienen que ver con las aprobaciones ambientales. No podemos continuar con esta permisología paralizante de proyectos urgentes para la humanidad.

Crisis de Codelco

- ¿Cómo afecta la crisis de Codelco al ecosistema minero?

- Lo que está ocurriendo en Codelco es obviamente un problema que atañe a todo el ecosistema minero. Esperamos que puedan resolver prontamente sus problemas. Creemos que así lo van a lograr. Creemos que una reestructuración puede permitir que Codelco tome la ruta que siempre debió haber tenido. Así que creemos que los grandes cambios y las grandes transformaciones que ha sufrido, sobre todo Codelco Norte de Chuquicamata, con la nueva minería subterránea, ha generado complicaciones que estamos viendo, pero son de alguna manera predecibles. Esperemos que Codelco recupere prontamente su rentabilidad histórica, para el para el beneficio de todos, tanto del país como de la región.

- ¿Cuánto se demorará Codelco en volver a sus niveles históricos? ¿Tres o cuatro años?

- No me atrevería a dar una cifra, pero creo que operacionalmente debiera ser dentro de ese período. El reordenamiento financiero de la compañía reviste de mayores complejidades, puesto que implica que el dueño tenga que o decidir aumentar su capitalización para poder liberar a la empresa de su endeudamiento. Eso requiere de mayores consideraciones que no están en el ámbito local para poder resolver.

- ¿Considera que la situación financiera de Codelco puede abrir la discusión sobre su privatización?

- Bueno, se ha especulado al respecto. Eventualmente pudiese ser una vía de solución. Entendemos que Codelco tiene una connotación política que haría muy difícil la implementación de una medida de esa naturaleza.

- ¿Tienen pronósticos de precio del cobre?

- La verdad es difícil pronosticar eso, pero dada la situación china debiéramos esperar una mantención del precio por cuanto China es un gran demandante de cobre en el mundo y su situación actual de disminución de crecimiento pueda eventualmente presionar hacia al alza y por tanto a mantener el precio por un periodo de tiempo. Esperemos que no sea no signifique una baja, pero también está dentro de las posibilidades.