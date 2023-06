Acciones de Tesla se disparan tras acuerdo con GM por uso de supercargadores

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones de Tesla se disparaban un 6% el viernes ante las expectativas de que su sistema de recarga de vehículos eléctricos se convierta en un estándar del sector después de que General Motors se uniera a su rival Ford para acordar el uso de la red de supercargadores de Tesla.

El fabricante de automóviles liderado por Elon Musk se encaminaba a su undécima sesión consecutiva de ganancias, lo que marcaría su racha ganadora más larga en dos años y medio. Tesla también se situaba entre los valores más negociados en las bolsas estadounidenses.

Tesla, que ya es el fabricante de automóviles más valioso del mundo, se disponía a aumentar su capitalización bursátil en más de US$ 30.000 millones, hasta unos US$ 780.000 millones.

Las acciones de General Motors, cuya capitalización bursátil es mucho menor, US$ 49.800 millones, pero que vende millones de vehículos más al año, subían casi un 5%.

La inusual asociación entre tres de los mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos garantiza que casi el 70% del mercado de vehículos eléctricos del país tendrá acceso al estándar de recarga norteamericano (NACS) de Tesla.

Esto presionará a otras empresas para que actualicen sus redes para que funcionen con las de Tesla, en un momento en el que muchas de ellas van a la zaga en servicio al cliente y carecen de fondos para asumir tal compromiso.

Las acciones de empresas de recarga como ChargePoint Holdings Inc, EVgo Inc y Blink Charging Co se hundían entre un 3% y un 10%.

"Es un gran impulso para el negocio de recarga de Tesla", dijo Chris Harto, analista principal de política de Consumer Reports. "Les gustaría consolidarse como la red de recarga número uno del país. Definitivamente podría convertirse en un gran centro de utilidades para ellos en el futuro".

Wedbush Securities estima que Ford y GM combinados podrían añadir US$ 3.000 millones a los ingresos por servicios de recarga de vehículos eléctricos de Tesla en los próximos años. La correduría también elevó su precio objetivo para las acciones de Tesla a 300 dólares, casi un 30% por sobre su último cierre.

La acción tiene una relación precio/utilidad a 12 meses de 60,46, una de las más altas del índice S&P 500 y por encima de la de 5,29 de GM y la de 7,94 de Ford.

El NACS de Tesla está más extendido y es más fiable que el CCS, o sistema de recarga combinada, que el gobierno estadounidense ha intentado apoyar reservando US$ 7.500 millones en fondos federales.

Muchos se quejan de que la infraestructura de recarga CCS es ineficaz o a veces inoperante, lo que hace temer a los posibles compradores quedarse tirados en la carretera sin ningún lugar donde cargar. Sin embargo, un mayor uso de los Supercargadores de Tesla podría crear sus propios problemas a la empresa dirigida por Musk, según Michael Austin, analista de investigación de Guidehouse.

"Existe un riesgo para Tesla, ya sea que las estaciones estén demasiado ocupadas y decepcionen a los propietarios de Tesla, o que se elimine la ventaja competitiva de tener acceso exclusivo a la mejor red", dijo Austin.