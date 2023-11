Acciones del New York Times se disparan luego que el gigante de los medios anunciara que superó los 10 millones de suscriptores

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones de New York Times Co. vieron una fuerte alza este miércoles, después de que la empresa editorial informara resultados mejores de lo esperado para el tercer trimestre, con un total de suscriptores que superó los 10 millones.

Las ganancias ajustadas aumentaron a US$ 0,37 por acción, dijo la compañía en un comunicado, superando el promedio de US$ 0,29 de las estimaciones compiladas por Bloomberg. Las ventas aumentaron 9,3% con respecto al año anterior a US$ 598,3 millones, superando las expectativas de US$ 589,8 millones .

El gigante de los medios ha logrado vender un paquete combinado de ofertas que incluyen su periódico estrella, el sitio de reseñas de productos Wirecutter, el sitio de deportes Athletic y sus aplicaciones de cocina y juegos. El total de suscriptores aumentó a 10,1 millones, cumpliendo con las estimaciones de Wall Street. La compañía se ha fijado el objetivo de alcanzar 15 millones de suscriptores totales para 2027.

Sus acciones subieron 7,8% a las 10:37 AM en Nueva York y en lo que va del año hasta el cierre del martes habían escalado 28%.

"Esperamos que el paquete mejore nuestra resiliencia y nos impulse en el camino hacia la construcción de una empresa más grande y rentable", dijo la directora ejecutiva Meredith Kopit Levien en el comunicado.

El NY Times ha destacado en un entorno sombrío para los periódicos y revistas, que siguen perdiendo anunciantes y lectores a favor de los medios digitales. Su relativa fortaleza financiera se ha visto impulsada por sus ofertas combinadas de productos de noticias, entretenimiento y estilo de vida, así como por un aumento inesperado en los ingresos por publicidad digital e impresa. Las ventas de publicidad impresa aumentaron después de disminuir en el segundo trimestre.