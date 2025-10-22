Amazon evalúa reemplazar más de medio millón de puestos de trabajo por robots

La plantilla de Amazon en Estados Unidos se ha triplicado desde 2018, llegando a casi 1,2 millones de empleados.

En instalaciones diseñadas para entregas rápidas, Amazon intenta crear almacenes con poca mano de obra humana. De acuerdo a los documentos revisados por NYT, la compañía tiene como objetivo final automatizar 75% de sus operaciones.

Los ejecutivos ya habían anunciado previamente a la junta directiva de la compañía que esperaban que la automatización robótica permitiera a la compañía seguir evitando aumentar su fuerza laboral en Estados Unidos en los próximos años.

Respuesta de Amazon

Desde la compañía dirigida por Jeff Bezos, aclararon en un comunicado que los documentos consultados por el medio estadounidense estaban incompletos y no reflejaban la estrategia general de contratación de la compañía.