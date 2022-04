Foto: Reuters

Boeing está contratando a las tres compañías de computación en la nube más grandes de Estados Unidos -Amazon.com, Microsoft y Google de Alphabet, para ayudar con un cambio de imagen digital destinado a brindar más herramientas a sus diseñadores de aviones y desarrolladores de software.

Los acuerdos plurianuales están destinados a actualizar el sistema actual de alojamiento y mantenimiento de aplicaciones de software de la compañía a través de una red de servidores, que puede ser difícil de mantener, dijo el fabricante con sede en Chicago a los empleados este miércoles. Boeing planea trasladar cientos de aplicaciones a la nube, donde se almacenarán y mantendrán en los centros de datos de los gigantes tecnológicos.

El titán de la fabricación de aviones renovará su tecnología para ayudar a abordar fallas de calidad y problemas de producción que aumentan los costos de desarrollo de nuevas aeronaves. Está invirtiendo en herramientas como gemelos digitales, réplicas virtuales de hardware real —réplicas virtuales de hardware real—, para modelar tanto el rendimiento de sus nuevos conceptos de aviones como las líneas de ensamblaje que los construirían.

“Estas asociaciones fortalecerán nuestra capacidad para probar un sistema, o una aeronave, cientos de veces utilizando la tecnología de gemelos digitales antes de implementarla”, dijo Susan Doniz, directora de información de Boeing, en una publicación en LinkedIn.

Boeing no reveló los términos financieros del nuevo acuerdo. El año pasado, The Information había reportado que Amazon Web Services, Google Cloud y Azure, de Microsoft, estaban compitiendo por un contrato valorado en más de US$ 1.000 millones a varios años.

Boeing es el último cliente de gran tecnología en dividir su negocio entre múltiples proveedores de nube, evitando un enfoque centralizado promovido por Amazon. Esa empresa, que lidera el mercado de la nube, insta a los clientes a apostar por AWS. Microsoft y Google, los proveedores número dos y tres con sede en EEUU, abogan por un enfoque de "nube múltiple" del tipo que está adoptando Boeing.

Boeing ya ha trabajado con las empresas de forma limitada y evitará interrumpir los productos compatibles con la nube existentes manteniendo a los tres a bordo, dijo una portavoz. Si bien el fabricante eliminó 600 puestos de trabajo cuando subcontrató su infraestructura de tecnología de la información a Dell Technologies el año pasado, no planea despedir trabajadores con los últimos pactos.