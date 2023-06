Chris Licht deja CNN tras poco más de un año como CEO del canal de noticias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El CEO de CNN, Chris Licht, renunció al canal de noticias por cable después de un año breve y tumultuoso en la empresa.

La medida marca una caída rápida para Licht, un ejecutivo de televisión de mucho tiempo que en 2022 reemplazó al líder muy querido de CNN, Jeff Zucker, luego de que no revelara una relación consensuada con una compañera de trabajo de mucho tiempo.

La partida de Licht es inmediata y la compañía buscará un reemplazo, dijo la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery Inc., en un comunicado.

“Tengo un gran respeto por Chris, personal y profesionalmente”, dijo David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, en el comunicado. “El trabajo de liderar CNN nunca iba a ser fácil, especialmente en un momento de gran disrupción y transformación, y él ha puesto su corazón y alma en ello.

Licht, exproductor ejecutivo de "CBS This Morning" y "The Late Show with Stephen Colbert", llegó a CNN con el objetivo de crear una red menos divisiva. CNN había adoptado una postura combativa durante la era Trump y Licht quería que la red fuera menos obstinada.

Pero Licht tuvo problemas en su primer año. Uno de sus primeros movimientos fue cerrar el servicio de transmisión de CNN+ solo unas semanas después de su lanzamiento. Con Warner Bros. recortando costos, Licht supervisó los despidos de cientos de empleados de CNN.

En mayo, Licht enfrentó una reacción violenta después de organizar un evento en el ayuntamiento con el expresidente Donald Trump. El evento fue muy criticado, incluso por la presentadora de CNN Christiane Amanpour, por un formato que permitió al expresidente difundir información errónea y hablar sobre el moderador, Kaitlan Collins.

Unas semanas después, The Atlantic publicó un perfil vergonzoso de él en el que criticaba la cobertura de la pandemia de la cadena y se mostraba distante con su personal. Después del artículo, Licht se disculpó con los empleados de CNN por convertirse en una distracción y dijo que “lucharía como el demonio” para recuperar su confianza.

A principios de junio, David Leavy, lugarteniente de Zaslav durante mucho tiempo, fue nombrado director de operaciones de CNN. Mientras que Leavy manejaría el lado comercial de la red, Licht podría concentrarse en la programación de CNN, que no había ido según lo planeado. En particular, el nuevo programa matutino de Licht se convirtió en un caos después de que despidió a uno de los coanfitriones, el controvertido presentador de CNN Don Lemon.

Mientras tanto, las calificaciones de CNN continuaron cayendo. La red ha caído al tercer lugar en las clasificaciones de noticias por cable, detrás de Fox News y MSNBC.