Dell duplica su proyección de ganancias para los próximos cuatro años debido a la sólida demanda por servidores de IA

La tecnológica elevó sus estimaciones de ventas y ganancias hasta 2030 gracias al auge del mercado de IA, que sigue superando todas las expectativas. La empresa también busca recuperar terreno en el negocio de PC tras perder cuota frente a HP y Lenovo.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 12:20 hrs.

