Dell duplica su proyección de ganancias para los próximos cuatro años debido a la sólida demanda por servidores de IA

La tecnológica elevó sus estimaciones de ventas y ganancias hasta 2030 gracias al auge del mercado de IA, que sigue superando todas las expectativas. La empresa también busca recuperar terreno en el negocio de PC tras perder cuota frente a HP y Lenovo.

Dell Technologies duplicó su pronóstico de crecimiento para las ventas y las utilidades en los próximos dos años y aseguró que la demanda por productos de Inteligencia Artificial (IA) extenderá ese impulso al menos hasta el año fiscal 2030. Las acciones subieron tras el anuncio.

La compañía presentó un "marco financiero a largo plazo" que proyecta un aumento anual de ingresos de entre 7% y 9% en los próximos cuatro años, mientras que las ganancias por acción —excluyendo algunos ítems— crecerán 15% o más. En 2023, Dell había estimado un alza de solo 3% a 4% en ingresos y 8% o más en utilidades ajustadas.

“Nos equivocamos todos al calcular el tamaño del mercado de la IA hace dos años, y no ha hecho más que crecer”, dijo el director de operaciones Jeff Clarke en una entrevista previa al evento para inversionistas en Nueva York.

El negocio de infraestructura de Dell ha sido impulsado por la demanda de servidores de IA de clientes como CoreWeave y x.AI (de Elon Musk), además de acuerdos con entidades como el Departamento de Energía de EEUU y la firma emiratí G42.

Las acciones de Dell subieron 5,2% a US$ 153,34 en la apertura en Nueva York. Los títulos de Super Micro Computer y Hewlett Packard Enterprise, competidores en el negocio de servidores de IA, también avanzaron tras la noticia.

Dell extendió además su compromiso de aumentar su dividendo trimestral en 10% o más cada año hasta el ejercicio 2030 y reiteró sus previsiones financieras para el trimestre actual y el año fiscal que termina en enero de 2026.

Márgenes bajo presión

Su negocio tradicional —servidores y PC— crecerá a un ritmo de “bajo a medio dígito”, señaló Clarke.

Aunque los inversionistas han celebrado el auge de los servidores de IA, el costo de implementar rápidamente equipos con los chips más avanzados ha presionado los márgenes. Clarke reconoció que el negocio de servidores de IA tiene “márgenes operativos de un solo dígito medio”, pero los calificó como “aceptables” y subrayó que están contribuyendo positivamente a las ganancias. Dell ve espacio para mejorar márgenes vendiendo productos más rentables como soluciones de almacenamiento y redes.

El margen operativo de la unidad de infraestructura fue de 8,8% en el segundo trimestre, peor de lo esperado por los analistas. Dell registró US$ 5.600 millones en pedidos de servidores de IA en el trimestre fiscal terminado el 1 de agosto, por debajo de los US$ 12.100 millones del periodo anterior. Envió US$ 8.200 millones en servidores y cerró el trimestre con una cartera de pedidos por US$ 11.700 millones.

El auge del negocio de servidores ha impulsado las acciones de Dell con un rally de 26% en lo que va de año hasta el cierre del lunes.