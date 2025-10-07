J&J deberá pagar una cifra récord de US$ 966 millones en caso por cáncer relacionado con su talco para bebés

Un jurado de California ordenó a Johnson & Johnson indemnizar a la familia de una mujer que atribuyó su cáncer al uso prolongado del talco para bebés de la compañía, en el mayor veredicto individual en un litigio que se extiende por 15 años.

Un jurado de California le ordenó a Johnson & Johnson pagar US$ 966 millones a la familia de una mujer fallecida que atribuyó su cáncer al uso durante toda su vida del talco para bebés de la compañía, en el veredicto más grande para una sola usuaria en el litigio que duró 15 años.

El jurado del tribunal estatal de Los Ángeles declaró a J&J responsable el lunes por la noche del mesotelioma de Mae Moore (un cáncer relacionado con la exposición al asbesto) y le otorgó una indemnización de US$ 16 millones por daños compensatorios y US$ 950 millones por daños punitivos. Moore falleció en 2021 a los 88 años. La indemnización se destinará a su familia, que alegó que J&J ocultó los riesgos para la salud de su icónico polvo.

“Apelaremos de inmediato este veredicto atroz e inconstitucional que está en total desacuerdo, en resultado y monto, con la gran mayoría de otros casos de talco en los que la compañía ha prevalecido”, dijo Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de J&J, en un comunicado.

Ola de juicios

El veredicto llega mientras J&J se prepara para una ola de juicios con jurado por su talco para bebés, que retiró del mercado mundial en 2023. La compañía intentó sin éxito tres veces utilizar los tribunales de quiebras para forzar un acuerdo en decenas de miles de casos.

“A esta familia le llevó cinco años conseguir su día en la corte y estamos contentos de que el jurado haya concluido que J&J debe rendir cuentas”, dijo Jessica Dean, una abogada con sede en Texas que representó a la familia de Moore.

Si bien J&J ha gastado más de US$ 3 mil millones en resolver demandas que alegan que el asbesto en su talco para bebés perjudicaba a las usuarias, la compañía aún enfrenta más de 70 mil demandas por mesotelioma y cáncer de ovario. Muchos de estos casos se han consolidado ante un juez federal de Nueva Jersey para el intercambio de información previa al juicio.

Casi una docena de jurados han declarado a J&J y a su filial Kenvue responsables de los cánceres de los usuarios de talco para bebés y les han concedido miles de millones de dólares en daños y perjuicios. Muchas de estas indemnizaciones fueron posteriormente reducidas o desestimadas en apelación.

J&J ha mantenido firmemente que el talco no causa cáncer y que nunca ha contenido asbesto. La compañía también sostiene que ha comercializado adecuadamente su talco para bebés durante más de 100 años.

Los demandantes citaron documentos internos de J&J que, según ellos, muestran que la empresa sabía de la presencia de asbesto en su talco al menos a principios de la década de 1970.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El veredicto judicial más cuantioso contra J&J fue una indemnización de US$ 4.700 millones otorgada por el jurado en 2018 a 20 mujeres en un tribunal estatal de Misuri. Un tribunal de apelaciones redujo el veredicto a US$ 2.100 millones. J&J terminó pagando US$ 2.500 millones con intereses.

Es probable que la indemnización de Moore también se reduzca, según Holly Froum, de Bloomberg Intelligence. Las directrices de la Corte Suprema de Estados Unidos establecen que las indemnizaciones por daños punitivos no deben ser más de diez veces superiores a las indemnizaciones compensatorias para evitar ser excesivas.

Dean afirmó que Moore usó el talco para bebés de J&J, junto con su talco Shower-to-Shower, durante unos 80 años. El jurado determinó que J&J pretendía engañar a la mujer al no aclarar los riesgos de cáncer de los productos, según los documentos judiciales. J&J vendió Shower-to-Shower a Valeant Pharmaceuticals en 2012 por unos US$ 150 millones.