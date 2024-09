La compra de Aramark por parte de Sodexo contrarrestaría la tendencia de acuerdos de firmas estadounidenses en Europa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una posible adquisición por US$ 10.000 millones de la empresa de catering Aramark por parte de la francesa Sodexo iría en contra del patrón típico de las empresas estadounidenses que apuntan a sus rivales europeos.

En los últimos cinco años, ha habido otras nueve propuestas de acuerdos de al menos ese tamaño que involucran a una empresa europea como postora de una empresa estadounidense, según datos compilados por Bloomberg. Esas transacciones, que incluyen la adquisición de Tiffany & Co. por parte de LVMH y la adquisición planificada de Catalent Inc. por parte de Novo Holdings A/S, tienen un valor total de alrededor de US$ 163 mil millones, según muestran los datos.

Eso es menos de la mitad del tamaño de los volúmenes de acuerdos propuestos en sentido contrario, con 19 acuerdos potenciales que involucran a empresas estadounidenses con miras a empresas europeas, por un total de US$ 397.500 millones. Los datos incluyen acuerdos que finalmente no se concretaron, como la oferta abortada de DraftKings Inc. por Entain Plc, pero son una indicación de cuán agresivas han sido las empresas estadounidenses al cruzar el Atlántico.

Ejemplos notables incluyen la compra por parte de KKR & Co. por 22.000 millones de euros (24.500 millones de dólares) de la red de telefonía fija de Telecom Italia SpA y la adquisición del fabricante de bolsas de nicotina Swedish Match AB por parte de Philip Morris International Inc.

Sodexo está explorando una posible adquisición de Aramark, con sede en Filadelfia, dijeron a Bloomberg News personas familiarizadas con el asunto. Las acciones de Aramark subieron un 3,5% a 38,51 dólares por acción a las 9:55 a.m. en Nueva York, lo que le dio a la compañía una capitalización de mercado de 10,2 mil millones de dólares.

Parte de la razón por la que las empresas europeas tienen más probabilidades de ser presas que depredadoras son sus valoraciones más baratas. Sodexo cotiza a 12 veces sus ganancias futuras mientras que las acciones de Aramark tienen un múltiplo de 19 veces.

Johanna Jourdain, analista de Oddo Bhf, describió la valoración de Aramark como "excesiva" en una nota a los clientes, mientras que otros analistas estaban preocupados porque ambas empresas tenían altos niveles de deuda. Las acciones de Sodexo cayeron hasta un 14% antes de reducir la caída a aproximadamente un 5%.