Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Multinacionales
Multinacionales

Meta anuncia alza histórica de gastos para 2026 en sus resultados trimestrales tras arriesgada apuesta por IA

La matriz de Facebook reportó ventas por US$ 51.200 millones, superando las estimaciones del mercado, aunque sus acciones cayeron 6,5% tras el cierre.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 29 de octubre de 2025 a las 17:40 hrs.

Meta Inteligencia Artificial IA tecnología resultado de empresas
<p>Meta anuncia alza histórica de gastos para 2026 en sus resultados trimestrales tras arriesgada apuesta por IA</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sudafricana Gold Fields inaugura la mayor mina de oro de Chile y ve “perfectamente plausible” que metal llegue a US$ 5.000 la onza en 2026
2
Economía y Política

Contraloría da duro golpe al proyecto de Gobierno que cambia el CAE por nuevo sistema de financiamiento
3
Empresas

"De mutuo acuerdo": El Corte Inglés confirma salida de Gaston Bottazzini tras un año como CEO en el grupo español
4
Empresas

Fin de una era en Sodimac Chile: histórico gerente general deja el retailer tras 20 años en el cargo
5
Empresas

En tiempo récord: Enami obtiene aprobación ambiental de Nueva Paipote, su megaproyecto de fundición y refinería de US$ 1.700 millones
6
Internacional

Investigación de Citi no entrevistó a las mujeres que se quejaron de la conducta de ejecutivo
7
Mercados

Cambios en LarrainVial: Fernando Larraín dejará funciones ejecutivas y Andrés Trivelli asume gerencia general
8
Economía y Política

El principal gremio empresarial del país eligió a su nueva gerenta general: puesto será ejercido por histórica ejecutiva
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete