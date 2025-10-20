Smart Fit recibe un crédito sindicado de US$ 90 millones coordinado por BTG Pactual

La multinacional de origen brasileño se ha posicionado como la mayor cadena de gimnasios en la región. A mitad de año, la firma evaluaba la posibilidad de emitir directamente un bono local en su próxima ronda.

Smart Fit recibió en septiembre un crédito sindicado por un monto equivalente a US$ 90 millones, con la participación de BTG Pactual como coordinador exclusivo, según informó el banco de inversión en redes sociales.

El crédito sindicado consiste en un préstamo conjunto otorgado por varias entidades financieras a través de una sola operación.

La noticia muestra que la multinacional de origen brasileño sigue recurriendo al crédito en Chile, después de que a mitad de año, evaluaba la posibilidad de emitir directamente un bono local en su próxima ronda, según declaró en entrevista con DF su director financiero, André Pezeta.

El ejecutivo también afirmó que Chile es un país clave para el grupo, y que es donde más están creciendo proporcionalmente. El año pasado abrió 28 sedes para alcanzar las 94 a nivel nacional, y para el cierre de 2025 su aspiración es reforzar este avance.

Smart Fit se ha posicionado como la mayor cadena de gimnasios en América Latina. El tamaño de sus activos consolidados equivalía a unos US$ 3.400 millones al cierre del primer semestre, con ingresos por más de US$ 1.100 millones en los últimos 12 meses.