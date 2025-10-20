Smart Fit recibe un crédito sindicado de US$ 90 millones coordinado por BTG Pactual
La multinacional de origen brasileño se ha posicionado como la mayor cadena de gimnasios en la región. A mitad de año, la firma evaluaba la posibilidad de emitir directamente un bono local en su próxima ronda.
Noticias destacadas
Smart Fit recibió en septiembre un crédito sindicado por un monto equivalente a US$ 90 millones, con la participación de BTG Pactual como coordinador exclusivo, según informó el banco de inversión en redes sociales.
El crédito sindicado consiste en un préstamo conjunto otorgado por varias entidades financieras a través de una sola operación.
La noticia muestra que la multinacional de origen brasileño sigue recurriendo al crédito en Chile, después de que a mitad de año, evaluaba la posibilidad de emitir directamente un bono local en su próxima ronda, según declaró en entrevista con DF su director financiero, André Pezeta.
El ejecutivo también afirmó que Chile es un país clave para el grupo, y que es donde más están creciendo proporcionalmente. El año pasado abrió 28 sedes para alcanzar las 94 a nivel nacional, y para el cierre de 2025 su aspiración es reforzar este avance.
Smart Fit se ha posicionado como la mayor cadena de gimnasios en América Latina. El tamaño de sus activos consolidados equivalía a unos US$ 3.400 millones al cierre del primer semestre, con ingresos por más de US$ 1.100 millones en los últimos 12 meses.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios
Destacan las comunas de Santiago, La Florida y Ñuñoa. Mientras, Vitacura presentó el mayor precio unitario, llegando a las 132,7 UF/m2, lo que representó un alza de 3,5% respecto al periodo anterior.
Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026
La presidenta regional del gremio advierte que cada año los establecimientos deben hacerse cargo de deudas de ejercicios anteriores, lo que genera una diferencia de 20% entre el gasto proyectado y la ejecución.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete