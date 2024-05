Suzano, el mayor productor mundial de celulosa, anuncia nueva alza de precios para junio, la sexta de este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Suzano, el mayor productor de celulosa del mundo, informó a sus clientes de otro aumento en los precios de la fibra de eucalipto, en todas las regiones y válido para pedidos en junio, informó el medio brasileño Valor. De aplicarse, este será el sexto ajuste de 2024.

En Europa, el incremento reportado a los clientes es de US$ 60 por tonelada, lo que llevará el precio de referencia a US$ 1.500 por tonelada a partir del próximo mes, según fuentes del sector. El actual precio de referencia en el mercado europeo, de US$ 1.440 por tonelada, es ya el más alto de la historia en términos nominales.

En América del Norte, el ajuste también será de US$ 60 dólares por tonelada. De haberse aplicado íntegramente el aumento de US$ 80 por tonelada de mayo, el nuevo precio de referencia alcanzaría los US$ 1.730 por tonelada.

En Asia, el aumento anunciado es de US$ 30 por tonelada. La semana pasada, según Fastmarkets, el precio neto de la celulosa de fibra corta (BHKP) ya había alcanzado los US$ 716 por tonelada en el mercado chino, pero los productores buscaban un aumento de US$ 30 por tonelada para este mes. De aplicarse el ajuste de mayo, el precio de las materias primas en junio en China alcanzaría los US$ 770 la tonelada.