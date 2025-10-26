Trabajadores rechazan la última oferta de Boeing tras casi tres meses de huelga

En un comunicado tras la votación, la dirección del sindicato dijo que la empresa no había atendido las necesidades de los aproximadamente 3.200 miembros del Distrito 837 de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM).

Los trabajadores en huelga de Boeing Defense BA.N en la zona de San Luis rechazaron el domingo la última propuesta de contrato de la empresa, con lo que la huelga, que ya ha retrasado la entrega de aviones de combate y otros programas, entra en su decimotercera semana.

En un comunicado tras la votación, la dirección del sindicato dijo que la empresa no había atendido las necesidades de los aproximadamente 3.200 miembros del Distrito 837 de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM).

"Boeing afirmó que había escuchado a sus empleados, pero el resultado de la votación de hoy demuestra que no lo ha hecho", dijo Brian Bryant, presidente de la IAM Internacional. "Los ejecutivos de Boeing siguen insultando a las mismas personas que construyen los aviones militares más avanzados del mundo, los mismos aviones y sistemas militares que mantienen a salvo a nuestros militares y a la nación".

La oferta de cinco años era en gran medida la misma que habían rechazado antes los miembros del sindicato. La dirección de Boeing ha dicho en repetidas ocasiones durante la huelga que la empresa no mejorará significativamente su oferta.

En septiembre, los miembros del IAM aprobaron el contrato de cuatro años propuesto por el sindicato. Sin embargo, la dirección de Boeing se ha negado a considerar la oferta.

El IAM calcula que su oferta añadiría unos US$ 50 millones al costo del convenio durante los cuatro años de duración, en comparación con la oferta de la empresa que fue rechazada. El presidente ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, ganará US$ 22 millones este año.

"Ya es hora de que Boeing deje de despreciar a los trabajadores que hacen posible su éxito y negocie un acuerdo justo que respete su capacidad y sacrificio", dijo Bryant.