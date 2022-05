Uber se distancia de Lyft y hace proyección positiva del negocio

El primer trimestre de 2022 cerró con buenas noticias para Uber, después de que su principal negocio -el de transporte compartido- sufriera un duro golpe durante la pandemia.

La compañía con sede en San Francisco no solo reportó una fuerte recuperación entre enero y marzo, sino que ofreció una proyección optimista, por sobre las estimaciones del mercado, para el período abril-junio.

En la vereda de al frente estuvo su rival Lyft, que informó resultados decepcionantes con ingresos y ganancias menores a lo esperado.

Pese al diferente desempeño, ambas cayeron en bolsa. La primera cerró con un retroceso de 4,65% y la segunda con casi un 30% menos.

El negocio de Uber

Uber reportó un alza de ingresos de 136% a US$ 6.900 millones para el primer trimestre, con ganancias ajustadas de US$ 168 millones, todo por sobre lo estimado por Wall Street.

“Después de más de dos años de impactos persistentes y, a veces, impredecibles en nuestro negocio, nuestros resultados dejan en claro que estamos emergiendo en un camino sólido para salir de la pandemia y que el poder de nuestra plataforma está diferenciando nuestro desempeño financiero”, dijo Dara Khosrowshahi, CEO de la compañía.

Sin embargo, las pérdidas netas del grupo subieron de US$ 108 millones hace un año a US$ 5.900 millones, en gran parte por sus inversiones en Grab, Aurora y Didi, firmas que han sido fuertemente castigadas por los inversionistas en los últimos meses.

Aun así, para el segundo trimestre, Uber prevé un Ebitda situado entre US$ 240 millones y US$ 270 millones, y reservas brutas entre US$ 28.500 millones y US$ 29.500 millones, muy por encima de lo estimado por analistas.

Uber dijo que la “fuerte demanda de movilidad” había ayudado a la compañía a superar sus propios pronósticos de rentabilidad y reservas, impulso que ha continuado en el segundo trimestre. “Apenas la semana pasada, alcanzamos un máximo histórico para las reservas brutas totales de la empresa, con fortaleza en ambas líneas de negocios”, dijo Khosrowshahi.

En tanto, la base de conductores de Uber está en un “máximo pospandemia”, por lo que esperan que el compromiso continúe “sin inversiones incrementales significativas en incentivos”.

Además, siguió compensando el negocio con el buen desempeño de la división de delivery.

El punto débil de Lyft

Uno de los aspectos que Lyft señaló como causa para la baja de su actividad, fue la escasez de conductores durante el último año, factor que prevé que se extendería al segundo trimestre. Por ello, la firma dijo que aumentaría el gasto en incentivos para conductores.

Otros resultados financieros

que marcaron la jornada