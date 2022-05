Cencosud en EEUU: las dudas del mercado que los hermanos Paulmann buscan despejar

Cencosud colocará su bandera en Estados Unidos. Un hecho inédito para una compañía de supermercados chilena, que llegará al mercado de venta al detalle más competitivo del mundo. Al interior de la compañía controlada por la familia Paulmann hay confianza.

La empresa –matriz de los supermercados Jumbo y con negocios en Chile, Perú, Argentina, Colombia y Brasil- desembolsará US$ 676 millones por el 67% de la cadena The Fresh Market, que tiene 160 tiendas en 22 estados de EEUU.

Apenas se conoció la noticia, Diario Financiero tomó contacto con una serie de ejecutivos y directivos de la industria supermercadista nacional. Y la duda se repitió: ¿de qué forma se maneja la logística de una empresa así de fragmentada?, ¿cómo logra ser rentable?

En Chile, y en otros mercados de la región, las supermercadistas como Cencosud manejan sus propios centros de distribución, donde almacenan parte del surtido que luego reparten a sus tiendas.

El modelo de The Fresh Market es completamente diferente. Y fue explicado por el gerente general de Cencosud, Matías Videla: “La logística está tercerizada. En Estados Unidos es distinto a cómo es en Latinoamérica”.

El ejecutivo se explayó: “Las compañías que no tienen la escala de grandes empresas como Walmart o Costco tienen tercerizada su logística. En este caso, esta compañía (The Fresh Market) tiene varias empresas que le hacen toda la logística en todos los mercados. Estas firmas no solamente llevan un camión hacia un estado donde tienen dos o tres tiendas, sino que abastecen a otros competidores, a otros operadores, y eso hace que la logística sea absolutamente competitiva porque, si no, no podrían existir esas tiendas”.

Así, y debido a que sus tiendas están muy dispersas con una o dos en un mercado, The Fresh Market depende de otros para la distribución.

“En esta compañía hay una, dos o tres tiendas en una ciudad, y eso, como escala es poco, pero al tener una logística tercerizada hace que sea muy competitivo porque los costos logísticos, de alguna manera, son más transparentes de cara al mercado”, insistió Videla.

La firma estadounidense que pasará a ser filial de Cencosud se enfoca en la comercialización de alimentos frescos y comidas con calidad de restaurante, con tiendas que buscan parecer un “mercado europeo del viejo mundo” con un “servicio al cliente de alto contacto”, señaló la compañía en una presentación al regulador estadounidense.

La firma cotizó en la bolsa de Estados Unidos de 2010 a 2016. Ese año fue adquirida por Apollo Global Management, que la hizo privada, pero hace unos meses la misma sociedad había iniciado un proceso para volver a cotizar sus acciones.

El CEO de Cencosud ya aclaró que no está en los planes seguir con el proceso de apertura a bolsa, por lo que por ahora la supermercadista seguirá cerrada, y con Apollo como socios minoritarios. También aclaró que se mantendrá la actual administración de la firma. Se buscará mantener el sello distintivo de la empresa.

Ejecutivos de The Fresh Market han destacado su modelo en medios estadounidenses: “Nuestra experiencia y esfuerzo diario consisten en brindar una excelente experiencia al cliente, por lo que siempre hemos subcontratado la distribución y la logística. Nuestro equipo de merchandising identifica los productos que queremos llevar. Los distribuidores los transportan por nosotros, los almacenan, los manejan, los toman en propiedad y luego los entregan a nuestras tiendas”, ha sido el discurso, lo que Cencosud mantendrá como sello diferenciador.

“Tremendamente rentable”

El CEO de Cencosud, Matías Videla, destacó: “Con los hermanos Paulmann vimos operaciones en EEUU y encontramos a esta compañía que reúne características de interés. El primero es su ADN, que es muy fuerte en perecederos, que también es el ADN de Cencosud. El nivel de servicio al cliente es realmente memorable”.

¿Y gana plata? El ejecutivo afirmó: “(The Fresh Market) es una compañía tremendamente rentable; tiene casi US$ 200 millones de Ebitda al año, lo cual indica que tiene una generación de caja que le va a permitir hacer un plan de crecimiento importante”.

Por ahora, el ejecutivo dijo que el objetivo es crecer de manera orgánica, con la apertura propia de tiendas y no vía nuevas adquisiciones. Por ahora.