Las ventas del grupo Walmart suben a medida que atrae a consumidores de ingresos más altos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Walmart Inc. logró otro trimestre de crecimiento en ventas y dijo que ahora espera que todo el año sea ligeramente mejor de lo planeado, ya que el gran minorista atrae a consumidores preocupados por los precios que buscan productos básicos y descuentos.

Las ventas aumentaron un 3,8% en las tiendas Walmart de EEUU abiertas durante al menos un año durante el trimestre finalizado el 26 de abril, más de lo que esperaba Wall Street. Con la disminución de la inflación, el ticket promedio se mantuvo estable, pero el número de transacciones aumentó un 3,8% respecto al año anterior.

El comercio electrónico fue un gran impulsor, aumentando un 22% durante el mismo período, así como los hogares de altos ingresos que, según el minorista, impulsaron la mayor parte de sus ganancias.

Walmart ahora espera que las ganancias ajustadas se sitúen en el extremo superior o ligeramente por encima de su orientación original de US$ 2,23 a US$ 2,37 por acción y un crecimiento de los ingresos del 3% al 4% para todo el año. Los analistas esperan ganancias ajustadas de US$ 2,37 por acción y un aumento de ingresos de casi el 4% para todo el año.

Las acciones subieron un 5% a las 7:09 a. m. en las negociaciones de Nueva York antes del inicio de las operaciones regulares. La acción ha ganado un 14% en lo que va del año hasta el cierre del miércoles, superando el aumento del 11% en el índice S&P 500.

El crecimiento de las ventas se ve impulsado por el tráfico y el aumento de unidades, dijo el jueves el director financiero John David Rainey en una entrevista.

"Estamos viendo que los clientes cambian a Walmart", dijo sobre los hogares de mayores ingresos que eran el grupo más grande detrás de las ganancias de participación en casi todas las categorías. "Históricamente se nos ha considerado por su valor, pero ahora se trata de valor, calidad y conveniencia".

El negocio de comestibles ha estado impulsando el crecimiento de Walmart, aunque la mercancía en general se ha quedado rezagada.

La confianza del consumidor cayó a principios de mayo a su nivel más bajo en seis meses debido a las preocupaciones sobre la inflación y el mercado laboral, mientras que las ventas minoristas se estancaron en abril.

Aún así, una medida de la inflación subyacente se enfrió en abril por primera vez en meses, lo que es un buen augurio para los funcionarios de la Reserva Federal que buscan comenzar a recortar las tasas este año.

El hecho de que los consumidores estén dando prioridad a los productos básicos sobre las compras más grandes y discrecionales ha afectado las ventas de competidores como Home Depot Inc. y Target Corp.

Pero a medida que los consumidores de mayores ingresos cambian o buscan ofertas, Walmart se está beneficiando de la decisión de implementar más descuentos y nuevos productos y renovar tiendas. Los consumidores de bajos ingresos están comprando en patrones similares en Walmart, dijo Rainey, comprando más alimentos y otras necesidades que mercancías generales.

Aumento del comercio electrónico

Walmart continúa expandiendo su negocio de comercio electrónico y envió alrededor de 4.400 millones de unidades para entrega el mismo día o al día siguiente durante los últimos 12 meses, dijo Rainey.

Alrededor del 44% de esos pedidos se entregaron a los clientes en menos de cuatro horas después de realizar el pedido. En comparación, Amazon.com Inc. dijo el mes pasado que envió más de 4 mil millones de artículos a miembros Prime mediante entregas el mismo día o al día siguiente en 2023.

Rainey dijo que la compañía también se ha centrado en mantener bajos los costos, señalando una caída del 4,2% en los niveles de inventario en EEUU durante el trimestre a medida que el suministro se normaliza después de la pandemia.

A principios de esta semana, Walmart anunció planes para cerrar oficinas más pequeñas y despedir a cientos de empleados que todavía trabajan desde casa o no pueden trasladarse a centros de oficinas más grandes.

La mayoría de las reubicaciones serán a la sede corporativa del gigante minorista en Bentonville, Arkansas, donde Walmart está construyendo un campus de 350 acres. Algunos empleados podrán trabajar desde oficinas en el Área de la Bahía de San Francisco o en Hoboken, Nueva Jersey.

Rainey dijo que las recientes medidas de reubicación tienen que ver con que el personal trabaje en conjunto y que la mayoría de los cambios se realizarán en el tercer trimestre de este año.

“Nosotros, como muchas empresas, hemos relajado esas políticas durante el Covid en los últimos años y creemos que es importante volver a estar juntos. Vemos el beneficio de eso”, dijo.

Walmart también está invirtiendo en negocios no minoristas, incluida la publicidad, que tienen un crecimiento más rápido y márgenes más altos que las operaciones principales, al tiempo que abandona áreas como las clínicas de salud que están resultando costosas.

Las líneas de negocios más nuevas, incluido su programa de membresía Walmart+, impulsaron el crecimiento de los ingresos operativos de la compañía durante el trimestre.