Minsal emite alerta alimentaria por ocho fórmulas infantiles: conoce los lotes con riesgo de intoxicación

La alerta se enmarca en el retiro internacional anunciado por el grupo francés Lactalis por la presencia de cereulida en los productos.

El Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria de los productos marca Alula, debido a riesgos de contaminación por una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus. Se indica no consumir el producto.

La advertencia emitida por el Minsal se da en el contexto de un retiro internacional anunciado esta semana por el grupo lácteo francés Lactalis, que informó la salida del mercado de lotes de fórmulas infantiles en al menos 18 países, entre ellos Chile, tras detectar la presencia de cereulida.

La toxina involucrada está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos). Esta es la segunda advertencia emitida por lotes de leche infantil, ya que a principios de mes también se emitió un retiro de productos de nutrición infantil de Nestlé. Nestlé debido a la misma toxina.

De acuerdo a las autoridades, estos son los lotes que no deben ser consumidos:

ALULA GOLD 1 PREMIUM 200G. LOTE:8000003178

ALULA GOLD 1 PREMIUM 400G. LOTE:8000003358

ALULA GOLD 1 PREMIUM 900G. LOTE:8000003378- 8000003379

ALULA GOLD 2 PREMIUM 200G. LOTE:8000003226

ALULA GOLD 2 PREMIUM 900G. LOTE:8000003236

ALULA GOLD 3 PREMIUM 900G. LOTE:8000003308- 8000003347- 8000003348- 8000003350

ALULA GOLD PREMIUM COMFORT 200G. LOTE:8000003224- 8000003359

ALULA GOLD PREMIUM COMFORT 900G. LOTE:8000003246- 8000003385- 8000003386

“La Autoridad Sanitaria está realizando las gestiones para tomar las medidas sanitarias respectivas, entre otras, la no distribución o comercialización de los productos afectados”, señaló el Minsal en el comunicado.

Síntomas de la intoxicación

La intoxicación por cereulida se manifiesta principalmente por náuseas intensas, vómitos repetidos y de inicio rápido, y dolor abdominal.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud correspondiente.