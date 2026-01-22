Minsal emite alerta alimentaria por ocho fórmulas infantiles: conoce los lotes con riesgo de intoxicación
La alerta se enmarca en el retiro internacional anunciado por el grupo francés Lactalis por la presencia de cereulida en los productos.
Noticias destacadas
El Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria de los productos marca Alula, debido a riesgos de contaminación por una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus. Se indica no consumir el producto.
La advertencia emitida por el Minsal se da en el contexto de un retiro internacional anunciado esta semana por el grupo lácteo francés Lactalis, que informó la salida del mercado de lotes de fórmulas infantiles en al menos 18 países, entre ellos Chile, tras detectar la presencia de cereulida.
La toxina involucrada está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos). Esta es la segunda advertencia emitida por lotes de leche infantil, ya que a principios de mes también se emitió un retiro de productos de nutrición infantil de Nestlé. Nestlé debido a la misma toxina.
De acuerdo a las autoridades, estos son los lotes que no deben ser consumidos:
- ALULA GOLD 1 PREMIUM 200G. LOTE:8000003178
- ALULA GOLD 1 PREMIUM 400G. LOTE:8000003358
- ALULA GOLD 1 PREMIUM 900G. LOTE:8000003378- 8000003379
- ALULA GOLD 2 PREMIUM 200G. LOTE:8000003226
- ALULA GOLD 2 PREMIUM 900G. LOTE:8000003236
- ALULA GOLD 3 PREMIUM 900G. LOTE:8000003308- 8000003347- 8000003348- 8000003350
- ALULA GOLD PREMIUM COMFORT 200G. LOTE:8000003224- 8000003359
- ALULA GOLD PREMIUM COMFORT 900G. LOTE:8000003246- 8000003385- 8000003386
“La Autoridad Sanitaria está realizando las gestiones para tomar las medidas sanitarias respectivas, entre otras, la no distribución o comercialización de los productos afectados”, señaló el Minsal en el comunicado.
Síntomas de la intoxicación
La intoxicación por cereulida se manifiesta principalmente por náuseas intensas, vómitos repetidos y de inicio rápido, y dolor abdominal.
En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud correspondiente.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"
La administración de la alcaldesa Camila Nieto no presentó su lista de testigos en la etapa probatoria del juicio indemnizatorio iniciado por la exInmobiliaria del Puerto (ahora Sogin SpA). El monto demandado equivale a cerca del 20% del presupuesto anual de la comuna, lo que ha encendido las alarmas de "notable abandono de deberes" en el Concejo Municipal.
Referentes de la academia e innovación valoran designación de la futura ministra de Ciencia
Desde la UC, la Uandes y Hub APTA destacaron el enfoque de la nueva carta del Gobierno entrante en ciencia aplicada a la industria y el desarrollo de soluciones de impacto en la ciudadanía, pero advirtieron sobre la necesidad de resguardar la ciencia básica.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete