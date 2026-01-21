La francesa Lactalis retira lotes de leche infantil en Chile y otros 17 países por la misma toxina que ya afectó a algunos de Nestlé
El grupo lácteo francés Lactalis, el cual tiene presencia en Chile, anunció el miércoles que su unidad de nutrición está retirando lotes de leche infantil en 18 países, debido a la presencia de una toxina citada también en un retiro de Nestlé de algunos lotes de productos de nutrición infantil a principios de este mes.
"Lactalis Nutrition Santé (LNS) retira voluntariamente seis lotes de leche infantil de la marca Picot, disponibles en farmacias y supermercados, debido a la presencia de cereulida en un ingrediente procedente de un proveedor", señaló en un comunicado. La cereulida, una sustancia de origen bacteriano, puede provocar diarrea y vómitos, según el comunicado.
Un portavoz de Lactalis dijo a Reuters que el retiro afecta a 18 países: Australia, Chile, China, Colombia, Congo, República Checa, Ecuador, Francia, Georgia, Grecia, Kuwait, Madagascar, México, Mónaco, España, Perú, Taiwán y Uzbekistán.
Se produce después de que la asociación profesional francesa de nutrición infantil emitió una alerta sobre la posible presencia de cereulida en un ingrediente (omega 6 ARA) procedente de un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas leches infantiles, según Lactalis.
Lactalis, uno de los mayores grupos lácteos del mundo, ya había tenido que proceder a un retiro masivo de leche de fórmula infantil en 2017 y 2018 después de que decenas de bebés se infectaron con salmonela tras beber productos contaminados elaborados por la empresa.
