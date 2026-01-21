Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Multinacionales
Multinacionales

La francesa Lactalis retira lotes de leche infantil en Chile y otros 17 países por la misma toxina que ya afectó a algunos de Nestlé

"Lactalis Nutrition Santé (LNS) retira voluntariamente seis lotes de leche infantil de la marca Picot, disponibles en farmacias y supermercados, debido a la presencia de cereulida en un ingrediente procedente de un proveedor", señaló en un comunicado.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 21 de enero de 2026 a las 09:26 hrs.

Chile empresas Alimentos Multinacionales
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Luksic lamenta salida de Pérez Mackenna de Quiñenco, pero asegura que "Chile gana un profesional de excepción" con él como canciller
2
Empresas

Empresas Iansa vende su planta productiva y marcas asociadas a alimentos de mascotas
3
Regiones

"Absolutamente impresentable": Seremi de OOPP del Biobío critica a concesionaria de autopista que no subió barreras de peaje durante la emergencia
4
Empresas

A quiebra restaurantes Pedro Juan y Diego y heladería que operó con la marca Savory
5
Empresas

Grupo Luksic deberá renovar sus directorios con salida de Pérez Mackenna al gabinete de Kast y aparecen candidatos para reemplazarlo en gerencia general de Quiñenco
6
Economía y Política

Briones reaparece en la “Moneda Chica” y entrega a Quiroz paquete de cambios para destrabar la permisología
7
Economía y Política

Kast presenta gabinete con mayoría de independientes, llama a "recuperar Chile", pero advierte que "no será fácil"
8
Regiones

Exigen bonos de $ 17 millones: Sindicato N°2 de Finning inicia huelga a nivel nacional tras fracaso de mediación
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete