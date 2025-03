Bannister en WOM: “Tenemos que construir confianzas de nuevo con todos nuestros proveedores”

“Primer día de vuelta a clases”, señaló Chris Bannister este lunes al mediodía, entrando a las dependencias de WOM ubicadas en General Mackenna, antes de enfrentar su ajetreado primer día como CEO de la compañía que acaba de ser adquirida por el grupo de acreedores ad hoc, donde está la chilena Moneda, la europea Amundi, BlackRock y el fondo inglés Man GLG Partner.

Esto, luego de que el viernes la empresa de telecomunicaciones haya concretado su reestructuración financiera y oficialmente haya cerrado su Capítulo 11 en el Tribunal de Delaware en Estados Unidos.

Esto permitió que Bannister -tras asesorar al grupo de acreedores ad hoc y nuevos propietarios de la compañía- volviera a asumir su cargo al mando de la firma por tercera vez, luego de casi un año de haber dejado el mismo puesto cuando la empresa se acogió a la Ley de Quiebras estadounidense.

“Nunca la vi como una estrategia agresiva, sino que la vi como una innovadora y diferente (...) una forma de hablar con 20 millones de chilenos y continuaremos con ello”, dijo Bannister sobre su estilo de conducción.

En conversación con DF, el británico señaló que en su vuelta “primero hablaré con mi gente. Estoy aquí para hablar con el equipo directivo y luego tratar de ver a tantos ejecutivos como pueda tan pronto como sea posible para averiguar qué empresa debemos crear”.

El ejecutivo oriundo de un pequeño pueblo de Manchester, agregó que “WOM era y sigue siendo el operador número dos. Tiene la mejor red 5G más grande y todavía tiene su propia fibra... Así que se trata de trabajar con el equipo en cómo creamos la telco líder en Chile con todos los activos que tenemos, incluyendo una marca increíble”.

WOM llegó hace 10 años al país con Bannister al frente de su operación, aterrizaje que puso presión sobre el mercado de las telecomunicaciones con una estrategia basada en la agresividad publicitaria y comercial.

No obstante, afirmó que para esta vez “tenemos que asegurarnos de tener una estructura”. Y agregó: “Hay que reconocerlo: hicimos compromisos con los proveedores y WOM no les pagó, así que tenemos que construir confianzas de nuevo con todos nuestros proveedores. Tenemos una deuda con ellos porque no cumplimos, así tenemos que recuperar nuestra reputación”.

El “Tío WOM” sostuvo que el primer paso de su nuevo ciclo sería ganar su reputación de vuelta y recuperar la confianza de los “womers”. “Esa es la primera etapa y luego podemos empezar a volver a nuestro camino de crecimiento, es un proceso continuo”, puntualizó.

Cabe recordar que Bannister fue despedido por su antiguo jefe, el exdueño de WOM, Thor Björgólfsson, a días de ingresar al Capítulo 11. Ahora, en esta segunda vida de WOM, además de CEO, el Tío WOM asumió como director de la telco.

Trabajará codo a codo con el colombiano Mauricio Ramos, presidente del nuevo directorio -y representante de Amundi en la mesa directiva-, quien primero fue presidente y CEO de Liberty cuando eran dueños de VTR, y luego hizo una importante carrera en Millicom.