Boric respalda a ministro Muñoz por cable chino: "ha hecho una tremenda pega" y destacó que trabaja "con la frente en alto"

El Primer Mandatario dijo que "el ministro Muñoz no anda nada solo, está con nosotros, estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y en el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto".

La estación de trenes de Colín, en la Región del Maule, fue el lugar elegido por el Presidente Gabriel Boric para dar su total respaldo político al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras el impasse del cable submarino que va de Concón en la costa chilena, a Hong Kong, en China.

El Mandatario dijo que la autoridad de Transportes "tiene todo mi respaldo" y "no nos 'animábamos' a ninguna sanción".

Boric agregó que "ha hecho una tremenda pega, en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo, no sólo en Santiago, sino que como pueden ver ustedes aquí en Colín, (sino) a lo largo de todo Chile. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo, está con nosotros, estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y en el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes del pueblo de Chile".

Esta infraestructura fue inicialmente aprobada, el 27 de enero pasado, por Muñoz a la estatal China Mobile International y luego la desechó, dos días después. EEUU manifestó preocupaciones sobre las brechas de seguridad digital que dicho tendido de fibra óptica suponía.

El ministro Muñoz declinó hacer declaraciones sobre su rol en este impasse y, de hecho, se alejó corriendo de la prensa congregada en el lugar.