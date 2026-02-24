Portabilidad numérica cae a su nivel más bajo desde 2021 y tres de las cuatro empresas perdieron clientes

Claro fue la única firma con balance positivo en un año con una tasa de portabilidad de 12,6%, según informe de Subtel.

Un total de 3,1 millones de usuarios cambiaron de compañía móvil en 2025, con lo cual, en ese lapso, la tasa de portabilidad -porcentaje de clientes que se cambió de compañía manteniendo el mismo número telefónico- cerró en 12,6%, constituyéndose como la más baja registrada desde 2021. En el balance anual, Claro fue la única compañía que registró una variación neta positiva de 476.391 líneas. En contraste, todas sus competidoras perdieron clientes.

Así, según el resumen anual de portabilidad, Movistar -cuya propiedad acaba de cambiar de manos de la española Telefónica a la luxemburguesa Millicom- fue la que más perdió usuarios, con un saldo negativo de 193.245. Le sigue Entel, que cerró el año con una baja de 166.296 líneas; mientras que WOM concluyó el período con una fuga de 780.

En específico,en cantidad de portaciones móviles -considerando prepago y pospago- recibidas por empresa en 2025, Claro encabezó el ranking con 1.013.052 líneas entrantes. Le siguieron WOM, con 763.202 clientes nuevos; Entel con 657.285 líneas; y Movistar, que recibió 554.292.

Sin embargo, el resultado anual se definió por las líneas que salieron de cada compañía. En 2025, Entel registró 823.581 fugas; Movistar afrontó la salida de 747.537; WOM, de 763.982; y Claro, anotó una baja de 536.661.

Las empresas

En el caso de Claro, la única firma con un saldo positivo en el mercado móvil, fue líder en el segmento pospago: la firma ligada a la mexicana América Móvil volvió a liderar con una variación neta positiva de 360.661 líneas. Entel registró un saldo positivo de 21.127 en esta categoría, mientras Movistar (-164.669) y WOM (-78.213) presentaron pérdidas relevantes.

Desde WOM afirmaron que “nos enfocamos en valor y no en volumen. La mayor variación viene por la portabilidad de origen prepago. Asimismo, en el mismo periodo de acuerdo a nuestros resultados financieros tuvimos un crecimiento en ingresos y un incremento en net gain (nuevos clientes). Nos enfocamos cambiando la estrategia de volumen a valor, en toda la industria hubo una limpieza de parque prepago a raíz de cambio regulatorio y la introducción de validación biométrica de datos”.

Respecto a los resultados de Claro, su director de Mercado Personas, Nicolás Sabando, explicó que “el comportamiento de la portabilidad es consistente con el foco que hemos puesto en inversión en red y fortalecimiento de la infraestructura. Hoy contamos con una red móvil totalmente renovada, con despliegue de 5G desde Arica a Punta Arenas, lo que ha permitido mejorar de manera sostenida la experiencia de nuestros clientes”.

Desde el inicio del sistema en diciembre 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2025, se han portado más de 42 millones de números, donde el 95,7% corresponden a portaciones de números móviles, según el informe de la Subtel.

Asimismo, en el resumen histórico de portabilidad por empresa al 31 de diciembre de 2025, WOM lidera el saldo neto acumulado con 3.501.571 líneas, seguida por Claro con 1.276.187, mientras Movistar (-1.082.950) y Entel (-4.806.453) mantienen saldos negativos en el total histórico.