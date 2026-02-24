Portabilidad numérica cae a su nivel más bajo desde 2021 y tres de las cuatro empresas perdieron clientes
Claro fue la única firma con balance positivo en un año con una tasa de portabilidad de 12,6%, según informe de Subtel.
Noticias destacadas
Un total de 3,1 millones de usuarios cambiaron de compañía móvil en 2025, con lo cual, en ese lapso, la tasa de portabilidad -porcentaje de clientes que se cambió de compañía manteniendo el mismo número telefónico- cerró en 12,6%, constituyéndose como la más baja registrada desde 2021. En el balance anual, Claro fue la única compañía que registró una variación neta positiva de 476.391 líneas. En contraste, todas sus competidoras perdieron clientes.
Así, según el resumen anual de portabilidad, Movistar -cuya propiedad acaba de cambiar de manos de la española Telefónica a la luxemburguesa Millicom- fue la que más perdió usuarios, con un saldo negativo de 193.245. Le sigue Entel, que cerró el año con una baja de 166.296 líneas; mientras que WOM concluyó el período con una fuga de 780.
En específico,en cantidad de portaciones móviles -considerando prepago y pospago- recibidas por empresa en 2025, Claro encabezó el ranking con 1.013.052 líneas entrantes. Le siguieron WOM, con 763.202 clientes nuevos; Entel con 657.285 líneas; y Movistar, que recibió 554.292.
Sin embargo, el resultado anual se definió por las líneas que salieron de cada compañía. En 2025, Entel registró 823.581 fugas; Movistar afrontó la salida de 747.537; WOM, de 763.982; y Claro, anotó una baja de 536.661.
Las empresas
En el caso de Claro, la única firma con un saldo positivo en el mercado móvil, fue líder en el segmento pospago: la firma ligada a la mexicana América Móvil volvió a liderar con una variación neta positiva de 360.661 líneas. Entel registró un saldo positivo de 21.127 en esta categoría, mientras Movistar (-164.669) y WOM (-78.213) presentaron pérdidas relevantes.
Desde WOM afirmaron que “nos enfocamos en valor y no en volumen. La mayor variación viene por la portabilidad de origen prepago. Asimismo, en el mismo periodo de acuerdo a nuestros resultados financieros tuvimos un crecimiento en ingresos y un incremento en net gain (nuevos clientes). Nos enfocamos cambiando la estrategia de volumen a valor, en toda la industria hubo una limpieza de parque prepago a raíz de cambio regulatorio y la introducción de validación biométrica de datos”.
Respecto a los resultados de Claro, su director de Mercado Personas, Nicolás Sabando, explicó que “el comportamiento de la portabilidad es consistente con el foco que hemos puesto en inversión en red y fortalecimiento de la infraestructura. Hoy contamos con una red móvil totalmente renovada, con despliegue de 5G desde Arica a Punta Arenas, lo que ha permitido mejorar de manera sostenida la experiencia de nuestros clientes”.
Desde el inicio del sistema en diciembre 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2025, se han portado más de 42 millones de números, donde el 95,7% corresponden a portaciones de números móviles, según el informe de la Subtel.
Asimismo, en el resumen histórico de portabilidad por empresa al 31 de diciembre de 2025, WOM lidera el saldo neto acumulado con 3.501.571 líneas, seguida por Claro con 1.276.187, mientras Movistar (-1.082.950) y Entel (-4.806.453) mantienen saldos negativos en el total histórico.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete