Gremio de Telecomunicaciones: “Sin duda veremos a la mayoría de los operadores potenciando su área de B2B”

El presidente de ChileTelcos, Alfie Ulloa, señaló que esta área permitiría que las empresas no estar tan complicadas en cuánto a sus números y permitiría revivir las inversiones en el sector.

La estrechez financiera del sector de las telecomunicaciones fue uno de los grandes temas en las mesas de discusión de este Mobile World Congress (MWC) 2025 y la industria local sigue preocupada, dado que esta situación no ha logrado revertirse.

Inversiones muy grandes por despliegue de redes y planes muy baratos generan la fórmula perfecta para que las empresas como Entel, Claro, Movistar, WOM, GTD, entre otras, se vean ahogadas en números rojos en los últimos años.

Ante esta problemática, el presidente de Chiletelcos -la Asociación de Telefonía Móvil-, Alfie Ulloa, señaló a DF que “lo que viene es monetizar, rentabilizar y usar el esfuerzo de despliegue de infraestructura, en otras palabras, de los fierros”.

De acuerdo al presidente del gremio de telecomunicaciones, las inversiones del sector durante los últimos años están en torno a US$ 25 mil millones, lo que comprende el despliegue del 4G, del 5G y el desarrollo “súper masivo” de la fibra óptica, pero que “a diferencia de otros sectores económicos e industriales, en el caso de las telecomunicaciones, la oferta se crea primero y después aparece la demanda. Lo que falta ahora es que aparezca esa demanda".

Ulloa señaló que parte importante del desafío de cobertura y de conectar Chile ya está resuelto, no obstante aseguró que “ahora lo que nos queda es que las empresas y las personas vean el valor y se den cuenta de la necesidad de estar en la red".

"Las empresas ya no tienen alternativa, tienen que ser digitales. Hoy día la digitalización es un tema de competitividad dentro del país y entre países, con los competidores internacionales", aseveró.

Así las cosas, "las compañías de distintas industrias van a estar obligadas a ir hacia allá y lo que tienen en las compañías de telecomunicaciones son posibles partners. Eso es lo que va a pasar, y aunque no lo tengan previsto, las compañías van a terminar yendo hacia allá porque no les quedará alternativa”, puntualizó el representante del gremio.

Potenciar el B2B

El presidente de ChileTelcos sostuvo que para este 2025 "sin duda veremos a la mayoría de los operadores potenciando su área de B2B (o de empresas)".

Dicho esto, Ulloa explicó que en Chile "prácticamente cualquier persona cuenta con celular” y que en el ámbito de cobertura móvil, el 98% de las personas en Chile ya cuentan con cobertura, por lo que planteó que el crecimiento de los ingresos de las compañías de telecomunicaciones no es por ese lado.

No obstante, afirmó que a medida que se empiezan a digitalizar las empresas, “ahí el área de B2B tiene un potencial de crecimiento enorme, porque hay un efecto de aprendizaje: o ya se lo han visto sus competidores o sus clientes ya empiezan a exigirle dicha tecnología", por lo que "empieza a hacerse tan común esto que va a ser una necesidad competitiva o directamente un requerimiento”.

“Ahora todas las compañías de telecomunicaciones tienen mejor visibilidad del avance digital, tienen directamente sus clientes y les ofrecen soluciones infinitas de conectividad, comunicación, de manejo de datos, entre otras; por lo tanto, el potencial de crecimiento viene por ese lado y es bastante más infinito", añadió el representante del gremio.

Futuras inversiones

A ojos de Ulloa, “no hay que asumir que los US$ 25 mil millones que invertimos en los últimos 15 años están garantizados para los 15 próximos". No obstante señaló que el B2B permitiría que las empresas no estén tan complicadas en cuánto a sus números, lo que reviviría las inversiones en el sector.

“El desafío de la conectividad está saldado, pero tienes que pensar que detrás de eso tiene que haber capacidad de inversión de las redes, si no te vas a quedar afuera y eso significa que tiene que haber rentabilidad positiva en el sector y que se pague la inversión”, postuló.

No obstante, reiteró que el problema en América Latina -y en Chile en particular- es que las rentabilidades son negativas y sostuvo que “con que la rentabilidad de las telcos sea positiva, ya le da sustentabilidad al sistema”.

En esa línea afirmó que "lo que el país necesita son empresas robustas que puedan invertir. Si hay dos operadores, tres operadores, cuatro operadores, el mercado lo va a decidir, pero que esto no se puede regular políticamente porque no le sirve al país operadores que no son capaces de acometer la inversión, sobre todo cuando la cantidad de datos consumidos va a aumentar rápidamente".

Por esto, insistió en que el Estado tiene que prestar atención cuando no hay rentabilidad en un sector, porque eso significa que no va a haber inversión en ese sector.