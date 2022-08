Granjas secas desde China hasta Iowa presionarán los precios de los alimentos

La sequía está reduciendo los cultivos desde el cinturón agrícola de EEUU hasta la cuenca del río Yangtze de China, aumentando los temores de hambre mundial y pesando sobre las perspectivas de inflación.

La última señal de advertencia proviene del medio oeste de Estados Unidos, donde parte del maíz está tan reseco que a los tallos les faltan mazorcas y las vainas de soya son menos y más pequeñas de lo habitual. El informe sombrío del Pro Farmer Crop Tour ha ayudado a elevar un indicador de los precios de los granos al nivel más alto desde junio.

El mundo está desesperado por reponer las reservas de cereales disminuidas por las interrupciones del comercio en el Mar Negro y el clima desfavorable en algunas de las regiones productoras más grandes. Pero un recorrido por la industria de los campos de EEUU durante la semana pasada sorprendió a los participantes del mercado, que habían sido más optimistas, con informes de daños extensos a los cultivos debido al calor brutal y la falta de agua.

Mientras tanto, la sequía está causando estragos en Europa, China e India, mientras que las perspectivas para las exportaciones de Ucrania, un importante exportador de maíz y aceite vegetal, son difíciles de predecir en medio de la invasión de Rusia.

“Incluso antes de las noticias de esta semana sobre la gira de cultivos, me preocupaba que no veríamos mucha recuperación de existencias hasta 2023”, dijo Joe Glauber, ex economista jefe del Departamento de Agricultura de EEUU que ahora se desempeña como miembro principal en el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias en Washington. La "apertura de los puertos de Ucrania es una buena señal, pero los volúmenes se mantienen muy por debajo de los niveles normales".

Los comerciantes siempre observan de cerca las previsiones meteorológicas, pero este año la vigilancia se ha intensificado: cada bushel importa. Si bien los precios del maíz, el trigo y la soja se han enfriado desde los máximos récord o casi récord observados a principios de este año, los futuros siguen siendo muy volátiles. Las sorpresas de mal tiempo desde ahora hasta que terminen las cosechas de otoño podrían hacer que los precios vuelvan a dispararse.

Un índice de granos y soja se cotiza casi un 40% por encima del promedio de cinco años y el aumento en los precios de los cultivos ha sido un importante contribuyente a la inflación global. La escasez de alimentos ya contribuyó a la caída del gobierno de Sri Lanka a principios de este año, cuando el país se quedó sin las divisas necesarias para pagar las importaciones.

El índice de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación que rastrea los precios de los alimentos cayó el mes pasado desde junio, aunque sigue siendo un 13% más alto que en el mismo período del año pasado.

En los EEUU, el maíz es el cultivo más dominante y una cosecha mediocre tendrá un efecto dominó en toda la cadena mundial de suministro de alimentos, lo que aumentará la presión sobre América del Sur para producir cosechas abundantes a principios del próximo año. Ese es especialmente el caso si China, que está sufriendo su peor sequía desde principios de la década de 1960, se ve obligada a importar más granos para alimentar a sus enormes rebaños de ganado y apuntalar los inventarios internos.

Después de la reciente gira de cultivos, los funcionarios ahora estiman que la producción de EEUU será un 4% más baja que el pronóstico oficial del gobierno. El pellizco sigue a la escasez provocada por la sequía de trigo de invierno de EEUU, así como de soja en Brasil, el principal productor.

Perspectivas globales

Las perspectivas agrícolas mundiales para 2023 tienen preocupados a los observadores del mercado. Por primera vez en más de 20 años, el mundo se enfrenta a un raro tercer año consecutivo del fenómeno de La Niña, cuando el Pacífico ecuatorial se enfría, provocando una reacción de la atmósfera sobre él. Esto podría tener consecuencias nefastas para la sequía en los EEUU, así como la sequía en las regiones de cultivos vitales de Brasil y Argentina.

Y si bien es difícil vincular el clima en un año determinado con los patrones climáticos a largo plazo, los analistas advierten que el calentamiento global será un lastre cada vez mayor para la producción agrícola en los años venideros.

Por ahora, Europa sufre una sequía que parece ser la peor en al menos 500 años, según un análisis preliminar realizado por expertos del Centro Común de Investigación de la Unión Europea. Varios cultivos de la UE se están viendo particularmente afectados, con pronósticos de rendimiento para el maíz un 15% por debajo del promedio de cinco años, según muestran los últimos datos.

“Dado que los precios de la energía se mantienen elevados al menos durante el próximo invierno, cualquier escasez importante en el suministro de maíz tendrá un impacto devastador en los sectores de alimentos y piensos”, dijo Abdolreza Abbassian, analista del mercado de alimentos y ex economista de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Organización.

En China, una sequía histórica ha golpeado las regiones a lo largo del río Yangtze y la cuenca de Sichuan, perjudicando los cultivos de arroz, el principal grano alimenticio del país.

La siembra de arroz de la India se ha reducido un 8% esta temporada debido a la falta de lluvias en algunas áreas. El gobierno está discutiendo restricciones a las exportaciones del llamado arroz partido, que se utiliza principalmente para alimentación animal o para producir etanol en India. Los principales compradores incluyen a China, que lo usa principalmente para nutrir a su ganado, y algunos países africanos, que importan el grano como alimento.

India representa alrededor del 40% del comercio mundial de arroz y es el mayor exportador del mundo.

En EEUU, el agricultor de Nebraska, Randy Huls, que participó en la gira de cultivo, espera una cosecha de maíz más pequeña este año debido a la falta de lluvia. A más largo plazo, le preocupa cómo los patrones climáticos cambiantes podrían afectar la granja que deja atrás.

“Están pronosticando que el cinturón de maíz se moverá hacia el norte”, dijo Huls, de 71 años, que cultiva maíz, soja, trigo y cerdos en el sur de Nebraska. “Podríamos estar mucho más secos aún y eso es lo que están hablando del cambio climático.

“Dudo que en mi vida vea eso, pero siempre me pregunto por mi hijo y sobre todo por mis nietos”, agregó. “¿Qué van a ver?”