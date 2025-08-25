Click acá para ir directamente al contenido
Tras "acertado" discurso de Powell en Jackson Hole, el gobierno de Trump definirá en los próximos meses a su sucesor en la Fed

"“Espero que pasen unos meses más antes de que el presidente tome una decisión”, señaló el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 25 de agosto de 2025 a las 11:27 hrs.

Jerome Powell Trump Reserva Federal FED
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

