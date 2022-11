El Cyber Monday camina a batir un récord en EEUU pese a la alta inflación: legos, drones y cámaras, entre favoritos

Los compradores estadounidenses gastaron US$11.300 millones en el Cyber Monday, un resultado sólido que sugiere que los grandes descuentos atrajeron a los consumidores afectados por la inflación.

El gasto aumentó un 5,8% respecto al año anterior, lo que lo convierte en el mayor día de compras en línea de la historia, según Adobe Inc., que recopila los datos. Adobe ajustó su pronóstico de gasto en línea para noviembre y diciembre ligeramente al alza en función de un gasto mayor al esperado hasta el lunes cibernético.

El período promocional desde el Día de Acción de Gracias hasta el lunes, ahora conocido como Cyber ​​Five, no se parece en nada a 2021, cuando los problemas de la cadena de suministro llevaron a las personas a comprar antes y a los minoristas a escatimar en descuentos. Este año, las tiendas cargaron con un exceso de mercancía sin vender, lo que las obligó a ofrecer precios muy reducidos para atraer a los cazadores de gangas que buscan compensar los costos más altos de alimentos y combustible.

“Con un exceso de oferta y un entorno de gasto del consumidor que se debilita, los minoristas tomaron la decisión correcta esta temporada para impulsar la demanda a través de grandes descuentos”, dijo Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights. “Estimuló el gasto en línea a niveles más altos de lo esperado y reforzó el comercio electrónico como un canal importante para impulsar el volumen y captar el interés de los consumidores”.

Los artículos populares incluyeron Legos, drones y cámaras digitales. Los descuentos fueron mayores en comparación con el año anterior. Por ejemplo, la electrónica tuvo rebajas que alcanzaron un máximo del 25%, según Adobe, que rastrea 1 billón de visitas a sitios web minoristas y monitorea las ventas de más de 100 millones de productos.

Los indicadores económicos conflictivos han hecho que la temporada navideña de este año sea difícil de predecir. El desempleo sigue siendo bajo, pero las tasas de interés están aumentando y los elevados precios han hecho que la inflación sea una prioridad. Adobe no ajusta su pronóstico de inflación, pero dijo que la lenta tasa de crecimiento no está totalmente impulsada por la inflación porque los precios de muchos bienes de consumo, en particular los electrónicos, han caído desde hace un año.

Los días de grandes rebajas como el Black Friday y el Cyber ​​Monday han ido perdiendo gradualmente su prestigio a medida que los compradores distribuyen sus gastos en períodos más largos. El gasto en línea del Black Friday aumentó un 2,3% a US$ 9.120 millones y fue mejor de lo anticipado, dijo Adobe. El total para noviembre y diciembre combinados alcanzará los 210.100 millones de dólares, un 2,8% más que el año pasado, según la firma.

Más presencial

Los compradores menos preocupados por el Covid-19 regresaron a las tiendas para comprar más, lo que frenó el crecimiento de las ventas en línea, según Adobe. El gasto general del Black Friday, tanto en línea como en la tienda, aumentó un 12% respecto al año anterior, según datos de Mastercard.

Amazon.com Inc. se promocionó como un destino de ofertas navideñas, lo que benefició a los comerciantes independientes que venden más de la mitad de los productos en el sitio. Branded Group, que vende más de 40 marcas de artículos para el hogar, cuidado personal y ocio en Amazon, dijo que las ventas aumentaron un 85% durante el período promocional de cinco días, impulsadas por un aumento en el gasto al final de la noche. La compañía tenía más inventario que el año pasado, por lo que podía ofrecer más ofertas, incluido un 40% de descuento en un juego de cuchillos de cocina Home Hero de 17 piezas.

“Los consumidores probablemente busquen ofertas en un entorno inflacionario, pero esta también es una buena noticia sobre la fortaleza del consumo estadounidense”, dijo Pierre Poignant, director ejecutivo de Branded Group.

El lunes cibernético “ya no vale la pena esperar”, ya que la mayoría de los minoristas simplemente cambian el nombre de sus ofertas del Black Friday a ofertas del lunes cibernético, dijo Kristin McGrath, experta en compras del sitio web de seguimiento de ofertas BlackFriday.com. Los minoristas ofrecieron gangas en electrodomésticos y productos electrónicos de cocina, que probablemente tendrán descuentos aún mayores después de Navidad para aquellos que no tienen prisa, dijo.

“Todo lo que no vendan será rebajado nuevamente”, dijo. “Así que solo tienes que comprarlo ahora si quieres dárselo a alguien como regalo”.