La Fed no cede ante Trump: mantiene la tasa de interés y la alerta por los efectos de la guerra comercial

La amenaza de los mayores aranceles sigue presente en el analisis de la Reserva Federal, por lo que este miércoles dejó la tasa de interés intacta en el rango de 4,25%-4,5%, mismo nivel que ostenta desde hace cuatro reuniones.

No obstante, el banco central de Estados Unidos también rebajó sus estimaciones para el crecimiento doméstico de este año, mientras que aumentó sus previsiones de desempleo e inflación. Todo, indicó el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en su comunicado, apuntando a que “la incertidumbre sobre las perspectivas económicas ha disminuido, pero sigue siendo elevada”.

La decisión unánime del ente emisor se dio a conocer horas después de que el Presidente Donald Trump continuara criticando al líder de la Fed, Jerome Powell, por no bajar las tasas. “Estupido”, lo llamó en declaraciones que ofreció en las afueras de la Casa Blanca.

“Por el momento, estamos bien posicionados para esperar a conocer más sobre el curso probable de la economía antes de considerar cualquier ajuste”, dijo Powell.

Sin embargo, Powell se mantuvo firme. En la conferencia de prensa tras la reunión monetaria, defendió la decisión de no recortar las tasas dado el impacto que el alza de aranceles podría tener en los precios internos, efecto que podría tardar en extenderse a través de la cadena de distribución y una parte recaería en el consumidor final.

“Todos los que conozco pronostican un aumento significativo de la inflación en los próximos meses debido a los aranceles, porque alguien tiene que pagarlos”, dijo el presidente de la Fed.

Acerca del actual nivel del tipo rector, indicó que “no está tan alta” y la calificó como “moderadamente restrictiva”. Así, mantuvo la postura de esperar a más información acerca de la economía, pero insistió en que todavía hay mucha incertidumbre al respecto.

Nuevas proyecciones

El FOMC también revisó sus proyecciones macroeconómicas desde su última entrega en marzo. Mientras que mantienen la expectativas de que durante este año habrá solo dos recortes de tasas, las previsiones de crecimiento e inflación cambiaron.

El pronóstico sobre la expansión de la actividad bajó 1,7% estimado anteriormente a 1,4% para este año.

En el caso del desempleo, se prevé que terminará este ejercicio con una tasa de 4,5%, medianamente por encima, con 0,1 puntos porcentuales más que la pronosticada en marzo.

En cambio, la inflación fue elevada desde el 2,7% previo a 3% como mediana para 2025.

A la incertidumbre del impacto en los precios por los aranceles, esta semana se sumó el conflicto bélico Israel-Irán.

Sin embargo, Powell señaló que si bien una escalada de las tensiones podría tener efectos en los precios de la energía, descartó que estos perduren en el tiempo.

¿2025 sin bajas?

Tras el comunicado de la Fed, el economista jefe para América del Norte en Capital Economics, Paul Ashworth, indicó que debido a la posibilidad de que los aumentos de precios relacionados con los aranceles se transformen en un episodio de inflación elevada más persistente, no habrían recortes en la tasa hasta el próximo año.

“Coincidimos con los funcionarios de la Fed en el probable impacto en los precios, pero sospechamos que la actividad y el mercado laboral demostrarán una ligera mayor resiliencia. En estas circunstancias, esperamos que el tipo de interés de los fondos federales se sitúe entre el 3,75% y el 4,00% a finales de 2026”, señaló en su reporte.

Por su parte, desde Oxford Economics, su economista jefe para EEUU, Ryan Sweet, consideró que la actualización de las proyecciones del banco central represente un riesgo significativo para su pronóstico de un próximo recorte de tasas en diciembre.

También precisó que si bien ha disminuido la incertidumbre, sigue elevada. “La bola de cristal de la Reserva Federal sigue nublada, lo que alimenta su sesgo reaccionario en lugar de preventivo”, dijo en su informe.

En tanto, desde Bank of America destacaron que el crecimiento se revisó a la baja y la inflación al alza, mientras que Powell no pareció preocupado por los signos de debilidad del mercado laboral. Por lo que mantuvieron su pronóstico que durante este año no habrían bajas en la tasa.

“Una gran parte del Comité se ha inclinado por esta opinión, y esperamos que la migración continúe a medida que la inflación impulsada por los aranceles comience a afectar a los datos”, señalaron en su reporte.