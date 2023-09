Histórica huelga automotriz se acerca a su segunda semana en EEUU: ocho claves para entender el conflicto y sus consecuencias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La huelga del poderoso sindicato automotor United Auto Workers (UAW) cumplirá su segunda semana este viernes, luego de que el 15 de septiembre iniciara paralizaciones en las tres principales automotrices de Detroit.

La magnitud de la huelga no tiene precedentes y está generando un costoso y prolongado enfrentamiento sobre los salarios y la seguridad en el empleo. Pero, ¿cuáles son las claves para comprender qué está pasando? Aquí te presentamos puntos principales que explican el conflicto.

- ¿Cuál es la magnitud de la huelga?

- Esta es la primera vez que UAW implementa paralizaciones simultáneas en las tres automotrices que dominan Detroit: Ford, General Motors y Stellantis. La estrategia de tomar fábricas específicas tiene como objetivo reducir metódicamente la producción de los vehículos más rentables, minimizando al mismo tiempo el impacto en el fondo de huelga de UAW.

Al mismo tiempo, al afectar a las fábricas de ensamblaje, se interrumpe la cadena de producción de los vehículos y dificulta a las compañías realizar reparaciones y mantenimiento de los vehículos ya vendidos a sus clientes.

- ¿Qué tan poderoso es UAW?

- A pesar de que actualmente hay 13 mil trabajadores en huelga, el sindicato representa a 146 mil trabajadores en las fábricas de automóviles de Detroit. Debido a su tamaño, UAW ha planteado la amenaza de un paro generalizado que podría afectar a todo el sector, ocasionando despidos en otras plantas y cancelaciones de pedidos a proveedores.

- ¿Qué demandan los trabajadores en huelga?

- El sindicato comenzó demandando un aumento salarial de 40% en cuatro años, pero recientemente disminuyó su exigencia a un alza de 36%. El objetivo de UAW es que todos los trabajadores cobren la misma escala salarial, algo a lo que se han opuesto las empresas.

Otra de las preocupaciones de los trabajadores es el cambio hacia los vehículos eléctricos, ya que se requieren menos trabajadores para ensamblarlos y las baterías no provienen de plantas sindicalizadas. Desde UAW ven la transición eléctrica como un peligro para el trabajo organizado entre las automotrices.

Ford ofrece aumentos salariales de hasta el 25% a sindicato canadiense Unifor

- ¿Cuáles son los argumentos del sindicato?

- En un momento en el que la mayoría de los trabajadores sufren los efectos de una inflación galopante las reivindicaciones salariales consiguen fácil apoyo.

En términos reales, los salarios del trabajador medio de los tres fabricantes de automóviles han caído en torno a 20% en los cinco años a 2022. Esto, mientras que en GM, el sueldo de la directora ejecutiva, Mary Barra, creció 11%, y mientras en Stellantis hubo un aumento salarial de 29%, pero una caída de 9% en el salario medio.

- ¿Cuánto les costaría a las empresas aceptar la propuesta de UAW?

- A pesar de que las automotrices aún no han declarado públicamente cuánto les costaría la demanda de UAW, Financial Times estimó que Ford pasaría desde ganancias de por US$ 30 mil millones a pérdidas de US$ 15 mil millones. Para GM, en tanto, tendría un costo mucho mayor, de entre US$ 80 mil millones y US$ 100 mil millones.

Por su parte, Elon Musk, CEo del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, pronosticó que la huelgas llevaría a las automotrices tradicionales de Detroit a la quiebra "por la vía rápida".

Los tres fabricantes de automóviles además argumentan que necesitan recursos para invertir en vehículos eléctricos y competir en un mercado global cada vez más duro.

- ¿Cómo se ven afectados los Tres Grandes de Detroit?

- Ford, GM y Stellantis no anticiparon la posibilidad de una huelga, por lo que los fabricantes no se prepararon para los días de inactividad y no alcanzaron a aumentar su producción diaria en los días previos. Tal como ya informó el Diario Financiero, GM tiene 58 días de suministro en todas sus marcas, Ford tiene 85 días y Stellantis 107. Incluso los inventarios de algunos modelos son aún más ajustados, y en 26 días los concesionarios no podrán pedir reposición de Ford Bronco.

- ¿Cuáles han sido los últimos resultados de las tres grandes compañías?

- El sector disfruta de un auge que refuerza la mano del sindicato en las negociaciones. Aunque el número de autos vendidos ha disminuido, los beneficios combinados de las tres empresas alcanzaron US$ 70.300 millones en 2021 y 2022.

Los buenos resultados se debieron al aumento de los precios, ya que la escasez crónica de piezas en todo el mundo chocó con una fuerte demanda tras la pandemia. Al mismo tiempo, los accionistas han recibido casi US$ 85 mil millones de los Tres de Detroit a través de dividendos y recompras desde la pandemia.

Sindicato automotor de EEUU extiende histórica huelga a planta de Mercedes-Benz y busca nuevos blancos de paralizaciones

- ¿Qué postura ha tomado el gobierno estadounidense?

- El pasado martes Joe Biden se convirtió en el primer presidente en ejercicio en unirse a una paralización. Con un jockey del sindicato United Auto Workers, Biden llamó a establecer un acuerdo beneficioso para las partes, y criticó a las automotrices de EEUU por no repartir equitativamente sus ganancias con los trabajadores.