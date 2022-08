La inflación de la Eurozona crece dos décimas en agosto y alcanza el 9,1%

La inflación de la Eurozona escaló dos décimas en agosto y se situó en el 9,1% en tasa anual, marcando un nuevo récord, según los datos preliminares publicados este miércoles por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.



Agosto se convierte en el mes de mayor inflación interanual, en lo que va de año, después de que el aumento de los precios fuera del 5,1% en enero, del 5,9% en febrero, del 7,4% en marzo y abril y del 8,1% en mayo, 8,6% en junio, y 8,9% en julio.



La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos por tener unos precios más volátiles, se situó el mes pasado en un 4,3%, lo que equivale a un crecimiento de tres décimas con respecto al mes de julio.



La energía repitió en el octavo mes del año como principal factor del incremento de los precios, con una tasa anual de crecimiento del 38,3% que, no obstante, es inferior a la de julio (39,6%) y sobre todo al pico de 44% observado en marzo.



Por su parte, el precio de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco aumentó un 10,5% (frente al 9,4% de mayo), mientras que el de los alimentos no procesados disminuyó levemente, desde el 11,1% de julio al 10,9% de agosto.



Por otro lado, el precio de los bienes industriales no energéticos aumentó cinco décimas, hasta el 5%, mientras que el incremento del precio de los servicios fue este mes una décima menor que el anterior (3,8% frente al 3,7% de mayo).



Los tres países del Báltico fueron de nuevo los socios de la moneda común con mayores tasas de inflación en junio, con Estonia a la cabeza (25,2%), seguido de Lituania (21,1%) y Letonia (20,8%).



El grupo de países con una inflación de dos dígitos se completa Países Bajos (13,6%), Eslovaquia (13,3%), Eslovenia (11,5%), Grecia (11,1%), Bélgica (10,5%) y España (10,3%, según el IPC Armonizado).



Debajo de este umbral pero por encima de la media de la zona euro se encuentran Chipre (9,6%), Portugal (9,4%) y Austria (9,2%).



Por último, siete países de la moneda común tuvieron en agosto una inflación inferior al promedio. Se trata de Italia (9%), Irlanda (8,9%), Alemania (8,8%), Luxemburgo (8,6%), Finlandia (7,6%), Malta (7,1%) y Francia (6,5%).