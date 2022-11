Las ventas minoristas en EEUU aumentan al máximo en ocho meses en un incremento generalizado

Las ventas minoristas en EEUU registraron en octubre el mayor aumento en ocho meses, lo que indica que la demanda de bienes se mantiene en general a pesar de una inflación de décadas y un empeoramiento de las perspectivas económicas.

El valor de las compras minoristas en general subió un 1,3% el mes pasado tras estancarse en septiembre, según mostraron el miércoles los datos del Departamento de Comercio. Excluyendo la gasolina y los automóviles, las ventas al por menor subieron un 0,9%. Las cifras no están ajustadas a la inflación.

La estimación media de una encuesta de Bloomberg entre economistas preveía un aumento del 1% en las ventas minoristas totales.

Nueve de las 13 categorías de ventas al por menor aumentaron el mes pasado, según el informe, incluyendo resultados firmes en los concesionarios de automóviles, tiendas de comestibles y restaurantes. El valor de las ventas en las gasolineras subió un 4,1%, sobre todo por el aumento de los precios en los surtidores.

Los datos ilustran que los consumidores siguen demostrando una gran resistencia frente a las intensas presiones de los precios y el aumento de los costes de los préstamos. Esto puede complicar el argumento de varios funcionarios de la Reserva Federal que abogan por un ritmo más lento de subidas de los tipos de interés en los próximos meses, pero los responsables políticos reconocen que la inflación sigue siendo demasiado alta.

El crecimiento de los precios al consumo y al productor se redujo más de lo previsto el mes pasado, lo que provocó un repunte en los mercados de valores y de bonos con la esperanza de que la Reserva Federal reduzca el ritmo de las subidas a partir de diciembre. Los rendimientos del Tesoro subieron y los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron a la baja mientras los inversores digerían los datos y los diversos informes de beneficios.

Aunque algunas presiones sobre los precios se están relajando, los minoristas siguen viendo el impacto de la inflación en los beneficios. El beneficio de Home Depot Inc. superó las expectativas el pasado trimestre, pero fue impulsado por el aumento de los precios y no por el incremento de las transacciones. Por su parte, Walmart Inc. elevó sus previsiones para todo el año, ya que los compradores estadounidenses acudieron en masa a sus tiendas en busca de descuentos.

Al mismo tiempo, Target Corp. advirtió que los compradores están retrocediendo, "con el comportamiento de compra de los clientes cada vez más impactado por la inflación, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre económica", dijo el presidente ejecutivo Brian Cornell en un comunicado el miércoles.

Muchos minoristas, atascados con un exceso de inventario, han desplegado grandes descuentos para tratar de mover las existencias de sus estantes para la crucial temporada de vacaciones. Las ventas de las tiendas de ropa apenas variaron, mientras que las de los grandes almacenes cayeron un 2,1%.