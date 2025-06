Negociaciones comerciales: EEUU y China anuncian que alcanzaron un consenso sobre el acuerdo marco de Ginebra

Estados Unidos y China acordaron en principio un marco para reducir las tensiones comerciales mediante la implementación del consenso alcanzado en Ginebra, según informaron los negociadores de ambas partes.

"Hemos alcanzado un marco para implementar el consenso de Ginebra", declaró el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, a la prensa en Londres.

Las delegaciones estadounidense y china presentarán la propuesta a sus respectivos líderes, declaró el negociador comercial jefe de China, Li Chenggang, tras dos días de conversaciones que duraron casi 20 horas en una mansión de la época georgiana cerca del Palacio de Buckingham.

"Una vez que los presidentes la aprueben, buscaremos implementarla", añadió Lutnick.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó que no había más reuniones programadas, pero añadió que las partes estadounidense y china dialogan con frecuencia y pueden hacerlo cuando lo necesiten.

Desacuerdo por tierras raras

Las conversaciones en Londres se produjeron a instancias de la administración Trump para consolidar el compromiso del gobierno chino de facilitar los envíos de tierras raras durante las negociaciones comerciales del mes pasado en Ginebra, que culminaron en una tregua arancelaria.

El desacuerdo sobre las exportaciones de minerales críticos reavivó el conflicto económico abierto entre Estados Unidos y China y planteó la posibilidad de que el incipiente acuerdo fracasara, lo que representaría una nueva amenaza para la economía mundial.

"Esperamos firmemente que el tema de los minerales de tierras raras y los imanes con respecto a Estados Unidos se resuelva en la implementación de este marco", declaró Lutnick.

"Además, Estados Unidos implementó una serie de medidas cuando esas tierras raras no llegaban", añadió Lutnick. "Es de esperar que se reduzcan, como dijo el presidente Trump, de manera equilibrada. Cuando aprueben las licencias, es de esperar que nuestra implementación de exportaciones también se reduzca". “En lo que respecta a los controles de exportación y todas esas cosas diferentes”, dijo Greer, “en ocho años de negociaciones con los chinos, nunca he tenido una reunión en la que no quisieran hablar de controles de exportación”.