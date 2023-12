¿Por qué tantos economistas se equivocaron al anticipar una recesión en Estados Unidos?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hace un año, el 85% de los economistas que participaron en una encuesta predijeron una recesión este año y eso fue una visión optimista en comparación con la probabilidad del 100% de una recesión pronosticada dos meses antes. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, con base en el trabajo de su personal altamente capacitado, expresó en marzo su temor de que reducir la tasa de inflación costaría millones de empleos estadounidenses.

Y, sin embargo, nada de esto ha sucedido. Tanto la inflación como el desempleo van en la dirección correcta, y la mayoría de los economistas esperan que EEUU evite una recesión en 2024. Los economistas aún tienen que descubrir por qué las cosas salieron tan bien, pero ya está claro que es necesario hacer un ajuste de cuentas.

Como dijo la semana pasada la secretaria del Tesoro, Janet Yellen: “Muchos economistas decían que no hay forma de que la inflación vuelva a la normalidad sin que ello implique un período de alto desempleo o una recesión. Y hace un año, creo que muchos economistas decían que una recesión era inevitable. Nunca sentí que hubiera una base intelectual sólida para hacer tal predicción”.

Es posible que muchos de esos economistas se hayan basado en el trabajo de... Janet Yellen. Su propia (y muy apreciada) investigación macro se centra en la rigidez de los precios y salarios nominales y en las compensaciones entre producción e inflación, lo que predice que, si hay una caída significativa en la demanda agregada, el empleo también debería caer, dando lugar a una recesión. También es coautora (junto con muchos colegas distinguidos) de un conocido artículo que sostiene que existe una relación entre producción e inflación incluso con altas tasas de inflación.

La economista Christina Romer (a menudo con coautores) ha proporcionado algunas de las pruebas más convincentes de que los choques negativos de política monetaria inducen recesiones en la producción y el empleo. Su trabajo ha sido especialmente influyente —digno de un Premio Nobel, en mi opinión— porque no se basa en un modelo matemático complicado de la economía y fue aceptado de forma bipartidista.

Paul Krugman ha estado prediciendo durante la mayor parte de este año que la reciente desinflación no causaría una recesión, y merece crédito por haber acertado. Sin embargo, no está tan interesado en decirnos que durante muchos años pregonó las virtudes predictivas de la macroeconomía keynesiana al viejo estilo, utilizando modelos que predicen que la desinflación conducirá a una pérdida de producción y empleo.

Últimamente Krugman ha explicado con más detalle su posición al sugerir que reparar las dañadas cadenas de suministro había ayudado a reducir la tasa de inflación. Ese punto también es correcto. No mencionó que también se ha producido un choque negativo masivo en la demanda agregada: las altas tasas de crecimiento de M2 ​​se convirtieron en tasas de crecimiento de M2 ​​ligeramente negativas. La política fiscal alcanzó su punto máximo y luego retrocedió. La Fed elevó las tasas de interés desde niveles cercanos a cero hasta el rango del 5%, y con bastante rapidez. También envió todas las señales posibles de que iba a restringir las condiciones monetarias.

Y, sin embargo, no se produjo una recesión.

¿Por qué erraron?

Hay una razón por la que tantos economistas han estado prediciendo una recesión, y no es porque no estén informados o porque repitan puntos de la campaña presidencial de Donald Trump. Predijeron una recesión porque eso es lo que expertos como Yellen, Krugman, Romer y muchos otros habían estado enseñando durante décadas. Yo mismo no presumo de tener ninguna inmunidad frente a la confusión general aquí, ya que todo el tiempo pensé que había una posibilidad razonable de una recesión.

Lawrence Summers se equivocó al predecir que la desinflación tendría enormes costos en términos de empleo y producción, y ahora se está quejando por esto en las redes sociales. Sin embargo, al menos estaba recurriendo a un modelo consistente. El problema es que el mundo real no es tan consistente como les gustaría a los creadores de los modelos.

La solución aquí no es barrer la doctrina pasada bajo la alfombra; es ser más directo. Los macroeconomistas muy a menudo no saben lo que está pasando, y eso es válido para todos los diferentes estilos y variantes de la macroeconomía.

La única teoría que podría explicar al menos en parte los acontecimientos recientes —la de una desinflación creíble basada en expectativas racionales— había caído en desgracia entre los economistas, sobre todo los keynesianos. Este enfoque todavía recibe muy poco crédito, a pesar de que cuenta con los premios nobel Robert E. Lucas y Thomas Sargent para respaldarlo.

Sobre todo, es importante reconocer cuán politizada se ha vuelto la macroeconomía. Hay un montón de economistas diciendo que tenían razón acerca de cómo EEUU evitaría una recesión este año. Sin embargo, una mirada más profunda revela una historia mucho más larga y menos favorable.