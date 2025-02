Powell advierte que no hay que dar demasiada importancia al dato de IPC en EEUU, aunque admite que superó previsiones

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió el miércoles de que no se debe dar demasiada importancia a datos que mostraron una aceleración del Índice de Precios al Consumo (IPC), pero reconoció que estuvieron notablemente sobre las previsiones.

"La lectura del IPC estuvo por encima de casi todas las previsiones, pero yo solo ofrecería... dos avisos de precaución", dijo Powell en una audiencia ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

"Uno es que no nos entusiasmemos con una o dos buenas lecturas, y no nos entusiasmemos con una o dos malas lecturas", dijo Powell.

De todos modos, Powell reiteró el miércoles que el banco central no tiene prisa por recortar las tasas de interés. "Estamos cerca, pero no hemos llegado. El dato de inflación de hoy (...) dice lo mismo", dijo Powell ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. "Hemos hecho grandes progresos (...) pero no hemos llegado".