Powell: La Fed está abierta a dos alzas consecutivas de tasas de interés en las próximas reuniones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que los formuladores de políticas podrían potencialmente aumentar las tasas de interés en julio y septiembre para frenar las persistentes presiones sobre los precios y enfriar un mercado laboral estadounidense sorprendentemente resistente.

Cuando se le preguntó si los funcionarios de la Fed ahora anticipan que subirán las tasas cada dos reuniones después de saltarse un aumento este mes, Powell dijo que eso puede suceder o no y que no descartaría aumentos de tasas consecutivos. Reiteró que la mayoría de los pronósticos de los formuladores de políticas muestran que esperan subir al menos dos veces más este año.

“Aunque la política es restrictiva, puede que no sea lo suficientemente restrictiva y no ha sido restrictiva durante el tiempo suficiente”, dijo Powell el miércoles durante un panel organizado por el Banco Central Europeo para un foro en Sintra, Portugal. Aunque la Fed no ha decidido la táctica de las futuras alzas de tasas, "yo no descartaría en absoluto la posibilidad de subirlas en reuniones consecutivas", afirmó.

La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto está prevista para los días 25 y 26 de julio.

Recesión no es escenario más probable

Powell señaló que una recesión en Estados Unidos tras las alzas de tasas interés del banco central estadounidense no es el escenario más probable, pero es "ciertamente posible".

"El caso menos improbable es que encontremos el camino hacia un mejor equilibrio sin una recesión realmente severa", dijo Powell en el panel.

Pero también hay "una probabilidad significativa de que se produzca una recesión", afirmó, añadiendo que la economía estadounidense ha sido bastante resistente.

Riesgos en sector inmobiliario

Powell dijo además que el banco central estadounidense está vigilando los riesgos en el sector inmobiliario comercial, al tiempo que restó importancia a la amenaza sistémica que los problemas en esa parte de la economía podrían suponer para el sistema bancario.

El sector inmobiliario comercial es "algo que estamos observando atentamente", dijo Powell en la conferencia del BCE. Pero señaló que gran parte de la exposición a este sector no reside en grandes bancos, sino que está repartida en instituciones más pequeñas, lo que sugiere un alcance limitado de los problemas en caso de que surjan.

Powell también afirmó que las preocupaciones del sector inmobiliario comercial no influyeron en que la Reserva Federal se abstuviera de subir las tasas este mes.

En desarrollo...