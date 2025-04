Trump asegura que EEUU firmará un acuerdo sobre minerales con Ucrania el próximo jueves

El presidente Donald Trump anunció que EEUU y Ucrania firmarán un acuerdo sobre minerales críticos el próximo jueves, una medida que se espera que mantenga a Kiev en buena posición mientras la Casa Blanca busca negociar un rápido acuerdo de alto el fuego con Rusia.

"Tenemos un acuerdo sobre minerales que supongo se firmará el jueves", declaró Trump durante una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la Oficina Oval. "Y supongo que cumplirán con el acuerdo".

El anuncio reencauza el acuerdo, que fracasó tras el enfrentamiento entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy y Trump en la Casa Blanca, y sugiere que ambas partes han acordado los lineamientos del acuerdo que rige los planes de posguerra para explotar los depósitos minerales del país y reconstruir su infraestructura.

El acuerdo se produce en un momento en que Trump ha dudado entre culpar a Moscú y a Kiev por no haber puesto fin a la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia a su vecino en 2022. Trump ha exigido undurante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.

El acuerdo de colaboración otorgaría a Estados Unidos el derecho prioritario sobre las ganancias transferidas a un fondo especial de inversión para la reconstrucción que estaría controlado por Washington. En las negociaciones, Kiev ha presionado para obtener mejores condiciones y se ha negado a reconocer la ayuda estadounidense anterior como deuda.

Tras una ronda de negociaciones en Washington, la administración Trump redujo su estimación de la asistencia estadounidense proporcionada a Kiev desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de US$ 300 mil millones a unos US$ 100 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto. Esto la acerca a la estimación de Ucrania de más de US$ 90 mil millones.