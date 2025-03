El Papa Francisco pasó una noche "tranquila" y está reposando, según informó este domingo la Santa Sede, en el decimoséptimo día de hospitalización de la máxima autoridad de la iglesia católica, debido a sus problemas respiratorios.



"La noche ha sido tranquila, el papa aún descansa", señalaron a la agencia EFE fuentes vaticanas sobre las últimas horas del pontífice, quien ingresó al Hospital Gemelli de Roma hace más de dos semanas.



El sábado por la tarde se informó de que el sumo pontífice está estable y alterna la ventilación mecánica no invasiva con oxigenoterapia, sin nuevos episodios de broncoespasmo como el sufrido el viernes, que causó un empeoramiento repentino de su cuadro respiratorio, por lo que el pronóstico permanece "reservado".



El pontífice, de 88 años, está hospitalizado desde el 14 de febrero a causa de una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.



Ayer sábado, durante el día, "alternó ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo", con "una buena respuesta al intercambio gaseoso", aseguró el Vaticano.



Por ahora, la Santa Sede no ha informado de más episodios de broncoespasmo, que fue acompañado de un cuadro de vómito por inhalación. Tras ello, los médicos aseguraron que se necesitan entre 24 y 48 horas para valorar sus efectos.



La institución religiosa destacó también que Francisco "está siempre lúcido y orientado".