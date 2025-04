Aranceles recíprocos de Trump: no creerás cómo llegaron a las cifras

Economistas afirman que hay graves fallas en el cálculo y que no logrará el objetivo declarado de “reducir a cero los déficits comerciales bilaterales”.

A los estadounidenses se les dijo que los aranceles recíprocos serían sencillos. “Recíproco, significa que ellos nos lo hacen a nosotros y nosotros a ellos”, dijo el Presidente Donald Trump el miércoles. “Más simple, imposible”.

Luego se publicó la lista completa de aranceles de los países, y no fue... sencilla. Al menos no en el sentido de “fácil comprensión” de la palabra.

Las tasas supuestamente se basaban en los cálculos sobre los aranceles impuestos a productos estadounidenses. Sin embargo, no provenían de ninguna tasa evidente que se hubiera impuesto realmente.

Entonces, ¿cómo llegaron a estas cifras? En la fórmula utilizada, publicada por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, su sigla en inglés), se tomó el déficit comercial de bienes de estadounidenses con cada país como indicador de supuestas prácticas desleales y luego lo dividió por la cantidad de bienes importados a Estados Unidos desde ese país.

La fórmula es “una hoja de parra para la obsesión equivocada de Trump con los desequilibrios comerciales bilaterales”, dijo Thomas Sampson, de LSE.

El arancel resultante equivale a la mitad de la relación entre los dos, lo que hace que países como Vietnam y Camboya —que envían grandes cantidades de productos manufacturados a Estados Unidos pero importan sólo pequeñas cantidades desde ese país— atraigan aranceles punitivos del 46% y el 49% respectivamente.

En cambio, el Reino Unido, con el que Estados Unidos tuvo un superávit anual en comercio de bienes el año pasado, se verá afectado sólo por el arancel base del 10% que se aplica a todos los países, excepto Canadá y México.

Una fórmula bajo escrutinio

Los economistas argumentaron que la metodología del USTR presenta graves deficiencias económicas y no lograría su objetivo declarado de “reducir a cero los déficits comerciales bilaterales”. Añadieron que, a pesar de las afirmaciones de la Casa Blanca de que “los aranceles funcionan”, las balanzas comerciales se rigen por diversos factores económicos, no solo por los niveles arancelarios.

Thomas Sampson, profesor asociado de economía en la London School of Economics (LSE), dijo que la fórmula es “una hoja de parra para la obsesión equivocada de Trump con los desequilibrios comerciales bilaterales” y que no había “ninguna justificación económica” para los aranceles.

“Esta política es muy poco ortodoxa y no puede defenderse en absoluto”, afirmó Oleksandr Shepotylo, de la Universidad de Aston, Birmingham.

En términos más generales, Sampson afirmó que los aranceles no eliminarían el factor macroeconómico subyacente del déficit comercial estadounidense. “Mientras EEUU no ahorre lo suficiente para financiar su propia inversión, tendrá que endeudarse con el resto del mundo. Y eso le obliga a incurrir en un déficit comercial. Los aranceles no cambian esa lógica”.

Los cálculos del USTR aparentemente también ignoran sugerencias previas de la administración de que basaría sus aranceles recíprocos en evaluaciones en profundidad de las relaciones comerciales bilaterales, incluidos impuestos, regulaciones y otras barreras no arancelarias al comercio.

En cambio, dijo George Saravelos, jefe de investigación cambiaria del Deutsche Bank, la decisión de aplicar aranceles más altos a los países con mayores déficits comerciales nominales fue “altamente mecánica” y probablemente conducirá a negociaciones “libres y abiertas” con la administración a medida que los países intentan negociar sus aranceles en los próximos meses.

Los economistas también atacaron la obsesión de Trump por reducir a cero los déficits comerciales bilaterales como algo económicamente analfabeto, ya que siempre habrá productos que será imposible o económicamente inviable para los países cultivar o fabricar por sí mismos; por ejemplo, Estados Unidos no puede cultivar sus propios plátanos en una escala significativa.

Oleksandr Shepotylo, econometrista de la Universidad de Aston en Birmingham, que recientemente modeló los efectos de una guerra comercial global, dijo que el uso de fórmulas económicas simplemente le dio al documento del USTR “una sensación de estar vinculado a la teoría económica”, pero que de hecho estaba divorciado de la realidad de la economía comercial.

“La fórmula... da un nivel arancelario que reduciría a cero el déficit comercial bilateral. Este es un objetivo absurdo. No hay ninguna razón económica para tener un comercio equilibrado con todos los países”, afirmó. “En este sentido, esta política es muy poco ortodoxa y no puede defenderse en absoluto”.

El resultado de los aranceles, añadió John Springford, economista comercial del centro de estudios Centro para la Reforma Europea, no sería eliminar los déficits comerciales sino infligir dolor tanto a los países más pobres como a los consumidores estadounidenses.

La fórmula arroja resultados muy dispares según el tamaño de los superávits y déficits comerciales de los países con Estados Unidos. Vietnam recibe un arancel adicional del 46%, mientras que Australia, que reporta un déficit con Estados Unidos, está, al igual que el Reino Unido, sujeta solo al tipo mínimo del 10%.

Esta es una receta para perjudicar a los países más pobres con grandes superávits comerciales con EEUU, no para eliminar los déficits comerciales de EEUU con ellos. Sus superávits se trasladarán a otros países pobres que fabrican camisetas y productos electrónicos de consumo, dijo Springford.